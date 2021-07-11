寶寶大過天．短評︱岑麗香再懷孕抉擇兩難　爭吵背後帶出正面訊息

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-07-11 12:00

無綫（TVB）劇集《寶寶大過天》將會在下周踏入結局篇，而第四周的劇情就迎來幾個高潮位，當中外母Diana（龔慈恩飾）同奶奶歡姐（商天娥飾）不但世紀破冰，更成為好姊妹，而葉帆（陳自瑤飾）同悠悠（岑麗香飾）都再次懷孕，雖然因此引起家庭矛盾，但就真實地反映出懷孕女性要面對的種種難題，令不少媽媽級觀眾感同身受。

悠悠（岑麗香飾）再次懷孕，陷入兩難。（YouTube影片截圖）

「四大長老」演技出色

本周劇情解開了不少謎團，其中一個就是Diana一直以來對老公康樂（李國麟飾）態度冷淡的原因，原來Diana當年懷孕後才得知對方曾經離過婚，她多年來被奶奶誤認為是「小三」，飽受冤屈。當中龔慈恩在山上激動控訴老公，盡訴心中悲憤的一場戲大騷出色演技，情緒相當有層次！而飾演游大浪的吳岱融在經歷失去「囝囝」同失業的雙重打擊後，對着康樂「發爛渣」的演出相當搞笑，為劇集送上不少笑料！

龔慈恩這場戲情緒大爆發！（YouTube影片截圖）

高姐（車婉婉飾）為了事業犧牲湊女的時間，更令兩母女關係變差。（YouTube影片截圖）

不同類型媽媽真實寫照

劇中的女性角色代表着不同類型的媽媽，當中高姐（車婉婉飾）表面上是一位女強人，但原來當年因為囡囡有病，她曾做過兩年全職媽媽，親力親為湊女，不過因為要兼顧事業，令兩母女關係變差，道出單親媽媽的辛酸；而葉帆終於成功懷孕，但就因父母的心結而情緒崩潰，同時反映出原生家庭對女性做媽媽的影響；悠悠重返職場後愈來愈順利，但因為再次懷孕陷入兩難處境；Diana多年來蒙受不白之冤，但為了囡囡決定忍辱負重……以上幾位媽媽各有難處，不少媽媽級觀眾都直言正如自己的真實寫照。

女性懷孕就要全身心付出。（YouTube影片截圖）

探討女性生育問題

之前悠悠為照顧童童（梁芯語飾）而做全職媽媽，而她重返職場後好不容易適應，還獲得升職加薪的機會，但卻發現再次懷孕，要面對女人最大的考驗，正如她所說：「BB係一個放大鏡，將每段感情嘅問題放大畀你睇。男同女永遠都唔會有平等，因為男人永遠都唔使面對呢啲掙扎。」而阿山（馬國明飾）更講出「湊仔係阿媽嘅天職」，甚至覺得自己湊女、做家務都是「幫手」，掀起網民熱烈討論！其實經歷結婚、生仔後，就很容易將雙方的好同壞無限放大，甚至忘記當初相愛的甜蜜，而在照顧仔女的問題上，大眾又往往將責任放在女性身上，但事實上BB是需要父母共同陪伴成長及教育，一個家庭亦需要雙方共同努力經營，劇中的悠悠是高學歷媽媽，而阿山是讀書少的爸爸，雙方因為背景不同引起一次次的爭吵，這部劇用最極端的方式講述了最現實的問題，但就帶出背後的正面訊息，值得家長學習。

悠悠同阿山又嗌交！（YouTube影片截圖）