雞排妹遭Podcast主持人用「翁立友歌曲」嘲諷　大動作起底反擊

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-10 21:30

雞排妹（鄭家純）年初曾指控遭歌手翁立友性騷擾，近日卻發現自己遭Podcast主持人當作話題調侃，2位女主持人在Facebook標記她，在毫無防備的情況下她收聽了，卻發現節目中主持人大唱翁立友歌曲調侃，她傻眼認為對方行為「沒有同理心」、「是期待我跟著她們一起笑嗎」，9日她公布這件事的後續處理進度，要求對方出來面對。

【回帶】雞排妹泣訴尾牙#MeToo事件詳細經過 開名直指翁立友是咸豬手慣犯：

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雞排妹9日發文表示，過去3天試著和2位主持人聯絡，私訊對方卻遲遲沒有得到回應，懷疑對方當初是故意誘導，「想讓我沒有防備心的受到傷害。」她透過某行銷Facebook社團找到疑似是主持人的友人，想請該網友協助，卻收到不要繼續騷擾的回應，她認為這是心虛的反應，直覺找對人了。

於是雞排妹繼續尋人，終於在9日尋人成功，她找到Podcast主持人是台科大建築系的畢業校友，同時截圖曝光主持人的Line頁面，硬起來反擊：「我就一步一步逼妳們出來面對」、「知道妳們有在看，可以準備換Line了。」她也放話：「會讓妳們知道為什麼不要欺負人。」

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