陳浩民結婚十周年曬全家幅　疑P圖失手一家六口五官一樣超詭異

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-12 14:30

現年51歲的陳浩民與內地模特兒蔣麗莎於2011年結婚，現育有三個女兒和一個兒子，周不時都在社交網站分享一家六口的溫馨時刻。兩人不經不覺已經結婚十年，蔣麗莎在微博發文感謝老公陳浩民一直以來的陪伴：「十年風雨，患難與共！結婚10周年快樂」，更一併上載一張全家福，卻引來不少留言表示蔣麗莎疑似P圖失手，全家的眼睛都瞪大的很不自然而引起網民熱烈討論。

陳浩民與內地模特兒蔣麗莎於2011年結婚，不經不覺已經結婚十年。（微博：@蔣麗莎加油）

女星有P圖習慣並不為過，不過沒想到連老公和小朋友都要修圖！蔣麗莎上載一張一家六口的全家福，只見他們坐在客廳盆栽旁邊合影，兒子與陳浩民一起穿牛仔服飾，而三個女兒則一起穿公主裙，跟住媽媽擺出淑女甫士。不過，網民紛紛表示這張照片很「詭異」，認為蔣麗莎P圖P得太誇張令全部人的眼睛都不夠自然，而陳浩民則最為嚴重，簡直令他頓時返老還童：「眼睛P得都失真了」、「一家人共用一張臉」、「感覺每個人的臉都是一樣的」、「我都分不清了」、「一家人都很像複製黏貼」。

蔣麗莎上載一張一家六口的全家福，網民紛紛表示這張照片很「詭異」，認為蔣麗莎P圖P得太誇張令全部人的眼睛都不夠自然，而陳浩民則最為嚴重，簡直令他頓時返老還童。（微博：@蔣麗莎加油）

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