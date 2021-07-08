阿Sir早晨︱黃霑羅文生前最後同框拍劇　黎明原來係幕後推手

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-08 23:00

27年前播映的無綫（TVB）青春劇集《阿Sir早晨》現正於翡翠台深宵時段重播，當年該劇眾星雲集，除了有貴為「四大天王」的黎明做男主角之外，更有剛當選港姐季軍的李綺虹以及初出道滿面青澀的古天樂的宣萱，現時再也難以再集合到當年的卡士。除了李綺虹是當年由黎明親自欽點做女主角之外，他更親自邀請了羅文和黃霑兩位音樂上的好拍檔激罕同框拍劇大受外界關注，可惜這兩位傳奇人物已分別於2002年及2004年因癌症去世，該劇成為兩人第一部、同時亦是最後一部合作的電視劇。

《阿Sir早晨》現於翡翠台深宵時段重播。（《阿Sir早晨》劇照）

歌神羅文和御用填詞人黃霑擁有很深厚的友誼，黃霑過去講過自己最偏愛的歌手就是羅文，更曾公開表示願意將對方當成「傻兒子」一樣寵愛，因此將最好的歌曲都留給對方唱，寫出《獅子山下》後第一個想起的就是羅文。兩人多年來一直在音樂上互相依靠，黎明當年擔任《阿Sir早晨》男主角之時更親自邀請兩人齊齊參演劇集，結果兩人欣然接受，黃霑擔任黎明的風流爸爸、而羅文則本色出演，飾演「羅文」。

（《阿Sir早晨》影片截圖）

（《阿Sir早晨》影片截圖）

羅文在拍《阿Sir早晨》前演戲經驗極少，只在1979年客串過一集《強人》，而且黎明亦擔心他辛苦而只邀請羅文客串一集《阿Sir早晨》，其後羅文覺得客串不好玩因此向導演自薦，最後將「羅文」這個角色由客串角色變為主要角色之一，亦與黃霑有不少對手戲，兩人同場的演戲場面極為罕有，至今仍是不少觀眾心中的經典。

（《阿Sir早晨》影片截圖）

（《阿Sir早晨》影片截圖）

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