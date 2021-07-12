三台收視報告｜《刑偵日記》靠網上重溫　《大叔的愛》繼續上升

即時娛樂
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收視滯後報告又再出爐，今次的日期是7月5日至7月11日。今次的報告相當令人驚訝，TVB重頭劇《刑偵日記》首播時候低開17.5點，想不到今次再創新低，相反另一邊廂ViuTV的《大叔的愛》則繼續上升，兩套邊拉出一個對比，會否對之後兩台大戰埋下一個歷史紀錄點？

先講TVB，《寶寶大過天》雖然未有第一輯的聲勢，不過依然保持一個穩定的收視，今周錄得22.1點，暫時全劇依然可以保持在22點的水平，算是不過不失。但有重卡士、新突破的《刑偵日記》，在首播低開17.5點後，今次再跌2點，只有15.5點，比今年暫時是最差的《一笑渡凡間》（即時收視18.9點）和《大步走》（七天跨平台收視19.28點）還要再低一截，實在是非常恐怖。不過。首周的七天跨平台收視有20.5點，算是重新登上2字頭的水平，至少暫時仍未墊底。

《刑偵日記》係咪真係咁唔好睇？未必。（劇照）

綜藝方面，取代《識貨》的《盛．舞者》錄得收視下跌，由前者的12.3跌至10.3，2點的差距證明觀眾的愛好，買貨賣貨比起跳舞更易打入大眾場市。而播出兩周的《明星運動會》今次錄得17.1點，首周的16.9有些微升幅，在頂上《開心大綜藝》的時段後，一直都未能突破收視，看來無綫在這個星期日合家歡的黃金檔期要再繼續創新。另外不得不提的是，星期日晚十時半播放的《尋找家香情》，最新一周得5.9點，是三台即時報告公布以來，TVB這個時段的最低收視。

Patrick Sir擔正做節目《尋找家香情》主持。

而ViuTV方面，輕鬆BL劇《大叔的愛》由上周的6.5點升至6.9點，網上聲勢愈來愈浩大，甚至可能會將TVB的觀眾拉走，全因兩邊劇種實在是很大的不同，早前已說過，《刑偵日記》不適合一般茶餘飯後的觀眾，《大叔的愛》更配合口味，所以有觀眾轉台絕不是一件不可能的事。取代《嫌疑事件簿》的《納米無明火》，成功由3.4點拉高至4.5點，一來燒腦綜藝一向難以取悅香港觀眾，二來講樓的題材為遠收得，就好像開電視的《空間改造王》長期是鎮台之寶一樣。

《大叔的愛》播出以來大受網民歡迎。（《大叔的愛》劇照）

即睇詳細收視報告：

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