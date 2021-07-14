33歲金秀賢「瘦」樣嚇親網友　骨感單薄身材惹人心疼

現年33歲的「都教授」金秀賢在2019年退伍後回歸娛樂圈仍然大受歡迎，2020年分別主演劇集《雖然是精神病但沒關係》及客串演出《愛的迫降》掀起不少話題，好演技依舊在線。而不時都會在instagram同粉絲分享日常動態的他，近日更罕有地一連上貼三張帥照，但因為臉頰過於瘦削，身材看似單薄些，讓不少粉絲非常關心。

金秀賢在2019年已經退伍。（ soohyun_k216@instagram）

身穿寬鬆上衣搭配牛仔褲的金秀賢，坐在一處環境清優的地方拍照，望看前方的他臉頰顯得非常瘦削，下顎線條特別明顯，臉部給人一種特別強烈的骨感，而且身材似乎比從前瘦了不少，有一種單薄感，但眼見她的手臂線條仍然在線，相信是因為寬鬆的上衣導致給大家有這個錯覺。

金秀賢似乎瘦削了不少。（ soohyun_k216@instagram）

雖然金秀賢整個人顯得瘦削了不少，但他的狀態仍然維持得很好。膚質均勻﹑打扮乾淨俐落，安靜地在插花相當溫文儒雅，無論任何角度都遮掩不住他的帥氣。不少網友都非常喜歡他這一輯清新系列的帥氣照，直言他根本就是零死角美男子。

插花做個安靜的美男子。（ soohyun_k216@instagram）