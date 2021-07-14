妮歌潔曼拍新劇香港取景　8月抵港預計逗留兩個月

54歳金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）由大銀幕轉線挑戰電視劇,先後拍過劇集《小謊言》（Big Little Lies）、《還原人生》（The Undoing）、及《Nine Perfect Strangers》。
今日有報道指，妮歌潔曼已落實新劇拍攝，故事會以香港為背景，並於8月來港拍攝，估計逗留兩個月。妮歌潔曼2010年曾與老公Keith Urban乘坐私人飛機，來港出席慈善晚宴。
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已經轉戰國際的陳法拉曾經在《還原人生》演出，角色名叫Jolene，在劇中與妮歌潔曼有對手戲。
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