【Undoing】53歲妮歌潔曼Fit爆身材成亮點　靠凍水洗臉保持少女肌

由奧斯卡影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)跟曉格蘭特(Hugh Grant)主演的HBO迷你劇《無所作為》(The Undoing)評價頗高,除了有香港熟悉的陳法拉殺入美劇界亮眼的演出,劇情撲朔迷離,懸疑味十足。

《The Undoing》改編自作家Jean Hanff Korelitz的小說《You Should Have Known》,並由《小謊言》(Big Little Lies)創作人和編劇David E. Kelley擔任監製。劇情主要講述心理治療師Grace Fraser(Nicole Kidman飾)與丈夫Jonathan Fraser(Hugh Grant飾)原本過着完美的生活,直到一宗兇殺案發生,還有丈夫離奇失蹤。

過去三集妮歌潔曼發現老公出軌,除了有私生女之外,更極有可能是殺人犯。雖然經歷女人最痛,但妮歌潔曼全程保持最佳狀態,散發魅力。事實上,現年53歲的妮歌潔曼樣貌和身材仍像少女般幼嫩又纖瘦,早前接受訪問時曾分享凍齡法則。她透露自己習慣了少食多餐加做運動,最喜歡室外慢跑和游泳。至於飲食方面,妮歌的主食以海鮮為主,少脂肪,高蛋白質,有效美容又可飽住瘦身。另外,無論任何天氣都會堅持用凍水洗臉,促進臉部的血液循環,使肌膚保持活力和增強彈性。

