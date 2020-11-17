【Undoing】53歲妮歌潔曼Fit爆身材成亮點　靠凍水洗臉保持少女肌

由奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）跟曉格蘭特（Hugh Grant）主演的HBO迷你劇《無所作為》（The Undoing）評價頗高，除了有香港熟悉的陳法拉殺入美劇界亮眼的演出，劇情撲朔迷離，懸疑味十足。

劇集於10月26日在HBO上架。（HBO圖片）

《The Undoing》改編自作家Jean Hanff Korelitz的小說《You Should Have Known》，並由《小謊言》（Big Little Lies）創作人和編劇David E. Kelley擔任監製。劇情主要講述心理治療師Grace Fraser（Nicole Kidman飾）與丈夫Jonathan Fraser（Hugh Grant飾）原本過着完美的生活，直到一宗兇殺案發生，還有丈夫離奇失蹤。

過去三集妮歌潔曼發現老公出軌，除了有私生女之外，更極有可能是殺人犯。雖然經歷女人最痛，但妮歌潔曼全程保持最佳狀態，散發魅力。事實上，現年53歲的妮歌潔曼樣貌和身材仍像少女般幼嫩又纖瘦，早前接受訪問時曾分享凍齡法則。她透露自己習慣了少食多餐加做運動，最喜歡室外慢跑和游泳。至於飲食方面，妮歌的主食以海鮮為主，少脂肪，高蛋白質，有效美容又可飽住瘦身。另外，無論任何天氣都會堅持用凍水洗臉，促進臉部的血液循環，使肌膚保持活力和增強彈性。

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