陳法拉首攻美演出曝光與妮歌潔曼有對手戲　新作Marvel電影已煞科

現年38歲的陳法拉近年轉戰國際影視界，衝出亞洲正式進軍荷里活。她的首部攻美作品，是由影后Nicole Kidman（妮歌潔曼）以及英國男星Hugh Grant（曉格蘭特）主演的HBO迷你劇《The Undoing》，法拉會跟兩人合作，在6集中會有份演出4集，角色名叫Jolene。該劇早前於上載於Youtube的其中一段預告中，也可以見到法拉的出現，但僅得一秒鏡頭，令人擔心她的戲份可會很少。

法拉正式進軍荷李活。(陳法拉ig)

日前，劇集的片段終於曝光，可以見到法拉與妮歌潔曼同場出現。法拉在劇中飾演的Jolene，是妮歌潔曼兒子就讀的學校裏其中一位家長，她於首集已經出場。片段中見到法拉與妮歌以及其他家長同坐一桌上聚會，手上拿着一些文件在討論。這場戲約三分鐘，法拉更是坐在妮歌隔籬，二人還有對手戲大鬥演技。據悉，法拉於首集中有較多鏡頭，亦有對白。

影后Nicole Kidman（妮歌潔曼）以及英國男星Hugh Grant（曉格蘭特）主演的HBO迷你劇《The Undoing》。(The Undoing IG)

另外，法拉亦會參演了Marvel最新大作《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），與梁朝偉、楊紫瓊及金球影后Awkwafina等合作，而加拿大籍華裔男演員劉思慕則擔正做主角。早前外媒曾報道指法拉有可能是飾演重要角色Leiko Wu，但據說Leiko Wu已落入另一女星手中，法拉的角色名仍有待官方正式公佈。

法拉現時主力在美國發展。(陳法拉IG)

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