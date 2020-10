陳法拉首攻美演出曝光與妮歌潔曼有對手戲　新作Marvel電影已煞科

現年38歲的陳法拉近年轉戰國際影視界,衝出亞洲正式進軍荷里活。她的首部攻美作品,是由影后Nicole Kidman(妮歌潔曼)以及英國男星Hugh Grant(曉格蘭特)主演的HBO迷你劇《The Undoing》,法拉會跟兩人合作,在6集中會有份演出4集,角色名叫Jolene。該劇早前於上載於Youtube的其中一段預告中,也可以見到法拉的出現,但僅得一秒鏡頭,令人擔心她的戲份可會很少。

法拉正式進軍荷李活。(陳法拉ig)

日前,劇集的片段終於曝光,可以見到法拉與妮歌潔曼同場出現。法拉在劇中飾演的Jolene,是妮歌潔曼兒子就讀的學校裏其中一位家長,她於首集已經出場。片段中見到法拉與妮歌以及其他家長同坐一桌上聚會,手上拿着一些文件在討論。這場戲約三分鐘,法拉更是坐在妮歌隔籬,二人還有對手戲大鬥演技。據悉,法拉於首集中有較多鏡頭,亦有對白。

影后Nicole Kidman(妮歌潔曼)以及英國男星Hugh Grant(曉格蘭特)主演的HBO迷你劇《The Undoing》。(The Undoing IG)

另外,法拉亦會參演了Marvel最新大作《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),與梁朝偉、楊紫瓊及金球影后Awkwafina等合作,而加拿大籍華裔男演員劉思慕則擔正做主角。早前外媒曾報道指法拉有可能是飾演重要角色Leiko Wu,但據說Leiko Wu已落入另一女星手中,法拉的角色名仍有待官方正式公佈。

法拉現時主力在美國發展。(陳法拉IG)

點擊睇法拉於《The Undoing》的演出片段:

點擊下圖逐格睇陳法拉素顏炒飯的靚樣以及她的其他靚相:

+ 4 + 4 + 4