盛舞者｜狄易達喊住數入行難處　神隱舊作面世：唔想忘記最初感覺

TVB跳舞真人騷《盛‧舞者》已經播了一星期，節目賣青春、熱血、活力，參賽者派了不少催淚彈，今晚一集焦點落在導師狄易達身上。狄易達以自己故事加入比賽，講自己由以往熱血小子到後來坊間批評心淡，今次比賽，狄易達更拿出未曾面世的音樂舊作，更加令人期待。

TVB今晚在facebook上載預告片，狄易達娓娓道出自己的故事，邊說邊落淚，加上其隊伍練舞過程，場面感人，狄易達說：「個故事係講一個好鍾意街舞嘅細路仔，佢嘅夢想係做一個dancer，喺舞台上表演，好幸運佢好快入咗行，但發現好多嘢同佢所諗唔同。呢個小朋友成日聽到話跳舞唔係咁跳，就好似彷彿話佢唔識做人咁，佢應該要同大家一樣。佢呢個小朋友諗住好堅持可以改變成個氣氛，但後來發現十年喇，一個人嘅力量唔係好改變到啲乜，甚至覺得好攰。」

狄易達喊住講入行故事。

而今次舞蹈主題曲是狄易達兩年前的舊作，而且未曾面世，今次終於有機會在人前展示。他又多謝隊友：「好多人覺得忠於自己係叛逆，其實只係想進步，只係想做好件事，唔想忘記最初跳舞嘅感覺。」

狄易達11歲時已迷戀街舞，曾經用零用錢買紙皮墊地練轉地動作。練舞過程令他一身傷，試過在練習打筋斗撞傷頭部影響視力，仍未有放棄，成就出今天的狄易達。

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