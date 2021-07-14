盛舞者｜狄以達隊感人取勝 王君馨戰隊街霸Look引爆觀眾童年回憶

《盛‧舞者》最新一集進入第二輪齊舞戰除了比拼舞技，更需比拼故事性，最終戴著白色面具、以「初心」為主題的狄以達戰隊，憑藉出色兼合拍的動人演繹，成功拿下本回合第一名，贏了漂亮一仗。



達仔隊今次其實贏得不易，皆因君馨隊故事與視覺設計均十分出色。君馨隊除了以街霸不同經典角色造型登場表演，更配合極盡視聽之娛的舞台設計，包括噴煙、街霸音效以及將街霸絕招融入舞步等，當中亦不乏講求默契的雙人高難度攀爬及旋轉動作，最終獲220分排名第二。評判對於表演亦近乎讚不絕口：「震撼到我，非常非常！角色好突出，所有演員好盡力，好紮實，有power！」、「群舞有番打鬥會更好，只係爭少少。」

春麗招牌動作。

達仔的表演雖然「冇咁多花款」，但勝在「以柔制剛」；他們以白色面具暗喻「俗世眼光的枷鎖」，表達舞者遊走妥協與自我之間的掙扎與痛苦，表演厲害之處，是即使戴著面具，仍能感受到所有隊員的憤怒、委屈、迷失及痛苦。達仔隊的真情流露，獲得本回合最高分數227分，並贏得評判一致好評：「簡單直接超乎到位，跳出真我。用自己感情投入音樂，融化為一體，利用到舞台，唔係演戲，係跳自己想要嘅嘢。」而隊員火雞姐事後直指大家根本已放下勝負欲：「最緊要我哋仲有機會講想講嘅嘢。排舞時，我哋依然有顧慮，但就因為我哋仲相信一啲嘢，最開心係有人感受到我哋故事。」

火雞姐嘅情感表達好強烈。

而第一輪齊舞戰表現亮眼的秋成隊，今集將「友誼」、「熱血」、「勇氣」等元素融入舞步，縱然贏得評判「精彩」評價，但卻因震撼力不及上一輪而獲得本回合最低分數201分。而下一輪Battle戰，共有五回合搶分制，勝出最多回合組別可獲得50分，其餘兩組將分別獲得30分及20分。

主持錢嘉樂同Jace都睇得好感動。

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