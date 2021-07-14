黎耀祥頻接商演豬籠入水　首登廣州塔感震撼：看欣欣向榮的祖國

「視帝」黎耀祥自3月底開始進軍內地發展，多月來他工作接踵而來去了不同城市出席活動，更一邊工作一邊遊山玩水，讓他不斷感嘆內地的發展的確一日千里，近日更首踏廣州塔令他大開眼界，在微博向祖國表白。

黎耀祥密密接商演。（黎耀祥微博圖片）

自3月底離港4月中隔離完畢的他就馬不停蹄工作，陸續去了不同城市商演﹑直播，所到之地均吸引不少人捧場。除了密密接商演之外，他最近還參演電影演出，將拍攝《大夢西遊之五行山》再次飾演豬八戒，讓不少網友非常期待。

最近接拍電影《大夢西遊之五行山》。（黎耀祥微博圖片）

而忙於工作的他亦不時抽空去各城市旅遊，坐高鐵去過西安參觀當地電影製片廠﹑去雁塔區欣賞大唐不夜城，去江蘇省連雲港花果山景區參觀﹑去杭州靈隱寺﹑西湖遊玩，還因此對杭州的交通讚不絕口：「杭州地鐵體驗日，方便，四通八達。」近日又去了廣州的廣州塔玩，眼見祖國的發展蓬勃令他情不自禁擁抱祖國：「看繁榮的廣州，看欣欣向榮的祖國 。」還向網友極力推薦一定要去，看來廣州是他喜愛的城市之一。

黎耀祥首登廣州塔。（黎耀祥微博圖片）