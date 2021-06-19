黎耀祥進軍內地撈得風生水起　隔25年再演豬八戒搶鏡過男主角

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-19 22:30

「三屆視帝」黎耀祥近兩年較少有作品推出，目前身在內地的他最近被發現頻頻接商演，還盛傳他已在中山市置業，所以不禁令大家聯想他似乎有意全面將重心轉移內地發展。近日，他更被發現罕有地接拍內地電影，而且相隔25年再演豬八戒一角，令到不少網友相當期待。

黎耀祥身為「三屆視帝」演技備受肯定。（視覺中國）

翻查資料得知，黎耀祥在2014年拍畢電影《丐世英雄》之後，他就再未有電影作品推出。而事隔7年後他最近罕有地再接拍電影，在內地接演電影《大夢西遊之五行山》，日前電影舉行開機儀式，身為參演者的他全程笑容滿臉心情大好，雖然不是男主角但因為知名度高所以搶盡焦點，而老戲骨李立群亦有份參演，不少網友都期待二人鬥戲。

黎耀祥相隔25年再重演豬八戒。（黎耀祥微博圖片﹑微博圖片）

難得參演內地電影不少網友都好奇他會飾演何種角色，於是有網友在他的社交網站留言詢問他：「又是二師兄嗎？」而他亦非常親民回覆：「是的」，表明相隔25年再演豬八戒一角，而事實上這次演出亦令觀眾非常期待，畢竟他在無綫（TVB）劇集《西遊記》中飾演的豬八戒維妙維肖，至今仍然令大家印象深刻。

另外，有網友就好奇詢問：「拍完是不是接着拍《巾幗梟雄IV》？」而他則表示未知，可想而知劇集還在籌備工作階段，而之前盛傳8月份將在橫店開機拍攝，看來亦只是傳聞一則而已。

《巾幗梟雄》系列非常受歡迎。（劇照）

另外，在內地忙於工作外他亦非常懂得享受生活，近日被網友目擊到帶同太太梁耀蓮與好友郭少芸一起遊山玩水，去了杭州靈隱寺遊玩，還在西湖租借了一艘小船，一邊喝茶一邊欣賞風景，生活過得非常寫意。眼見黎耀祥在內地工作滿滿且生活過得不俗，未來將重心放在內地不是不可能。

黎耀祥在內地生活過我寫意。（微博圖片）