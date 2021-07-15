吳若希拍片曬名牌Hermès包包　訂製DIOR手袋送4歲囡囡超富貴

吳若希（Jinny）日前就拍片分享名牌袋的心路歷程，她講道自己在2013年之前（即21歲前）是完全不懂得任何手袋牌子，而且對名牌手袋沒有追求，直到2014年開始賺到額外錢，才正式踏上牌包包之路。

吳若希2017年為澳門富二代何兆鴻生下一女，半年後才補辦登記結婚，​正式嫁入豪門。（IG/@jinnyng）

吳若希拍片曬名牌包包！（影片截圖）

當中，她就分享了CHANEL小肩包（約港幣2萬）和Dior Book Tote（港幣$24,500），她更為女兒訂製了一個刻有Giselle名的Dior Book Tote。另外，她更指自己曾在旅行時豪花4萬買二手袋：「我買嘅時候淨係覺得幾得意喎，皮袋喎，細細個孭出街好方便喎，之後就用咗大慨4萬港幣買。」而她更豪花7萬8訂製Hermès Kelly Bag：「所有配件、顏色和針線都係自己去挑選。」有網民留言：「呢條片證明咗吳若希其實係好有錢嘅！」而Jinny亦親自回覆指：「小康小康～」

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