袁詠儀貼地食麵大方素顏合照　真面目完全不輸年輕人

娛圈恩愛夫妻張智霖同袁詠儀（靚靚），近年經常孖公仔一起參加內地綜藝節目，往往都帶來不少話題備受關注。而最近靚靚就被民眾目擊現身上海，還不介意素顏同大家合照，素顏狀態非常好的她完全不輸年輕人，網友們都激讚她少女感滿滿。

張智霖同袁詠儀經常孖公仔參加內地綜藝節目。（袁詠儀微博圖片）

在上海被民眾巧遇於麵館用餐的靚靚，其素顏狀態非常好，眼見她皮膚白皙，膚質白裡透紅，一對濃眉再配上大眼睛，給人乾淨俐落的感覺，整體看上去完全不輸年輕女生。而同她合照的民眾亦忍不住給予稱讚：「她本人眼睛又大，皮膚又好，身材也好棒。」還表示靚靚超級友善，離開麵館的時候還同她們講再見。

靚靚素顏不輸年輕人。（微博圖片）

靚靚現身上海的行蹤，不禁令大家猜測她是不是陪老公張智霖工作，事關內地全新綜藝節目《哥哥的滾燙人生》傳出張智霖有份參與，這一檔節目是男版的《乘風破浪的姐姐》，近來傳出還有言承旭﹑謝天華﹑粱漢文﹑張晉﹑李雲迪﹑陳小春等人參加，未播已經掀起關注，不過真正參選明星唯待官方公布為準。

靚靚絕對是「凍齡女神」。（袁詠儀微博圖片）