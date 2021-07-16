盛舞者｜火雞姐嗌到拆天贏好評　孖8卡文阿婆Look扮論盡搶分

《盛‧舞者》昨晚（15日）一集出戰的分別是狄易達戰隊及麥秋成戰隊，兩隊以近乎各走極端的風格呈現以突破為主題的劇場版舞蹈，最終花盡心思散播歡樂種子的秋成隊暫時領先，君馨隊則於下一集才出場。



達仔隊以「紙扇」為道具、Rubberband的《Gotta Go!》為背景音樂，演繹了一段充分發揮合作精神的齊舞，霹靂舞界代表人物Monkey J.緊隨節拍的Solo環節更是吸睛。對於組員表現，今次終於坐在台下做觀眾的達仔坦言感受到滿滿的愛：「佢哋嘅突破就係真誠、愛同熱血！我哋排舞有拗撓嘅，但我哋會成全對方，所以呢隻舞對我嚟講，任何技術嘅嘢已唔係啲乜。」

達仔隊幾乎每次均由火雞姐發言，難怪Tania指她是隊中靈魂人物。

綵排時揚言已突破「肚餓嘅不安與掙扎」的火雞姐，事後遭主持Jace笑指表演時「嗌得勁大聲」同「力量一流」；對此火雞姐回應指「大嗌」有助投入表演：「我哋唔只係跳舞，係用身體表情去表達，一齊嗌會再投入咗。我哋今次嘅突破除咗舞技、更加高嘅層次就係友誼。」錢嘉樂則大讚火雞姐參賽後很有潛力做主持。評判亦對達仔隊讚不絕口：「好熱血，越睇越興奮！」「你哋一條心，編排上分工合作得非常好，每人都Show到自己特點。」

Tania同火雞姐嘅靈活度真係好好。

綵排時立志要「好認真咁去玩」的秋成隊則走搞笑路線，一眾隊員化身可愛長者，以論盡Tone晒舞技。為了突出「長者」角色，眾人做出一連串「唔夠氣」、「拍蚊」、「敲打背脊」、「拗親條腰」、「矇眼」等動作，舞步有功架之餘又帶點混亂，再配以混合了飛蚊聲、機械聲、機關槍聲、爆炸聲及放屁聲的背景音樂，其他參賽者看了亦拍爛手掌。秋成亦大讚隊員有突破：「唔一定要好多花招，可以back to the basic。佢哋將自己擅長同喜歡嘅嘢擺喺隻舞入面，將歡樂帶到畀觀眾。」評判亦指秋成隊的造型甚有character：「成件事都好開心」、「簡單直接，好有共鳴！」最終秋成隊獲得227分，以6分之微領先獲得221分的達仔隊。

孖8呢身阿婆Look由綵排開始已成為焦點。

孖8個造型真係好爆笑，錢嘉樂都話好有新鮮感。

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