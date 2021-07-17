華晨宇遭網民貼圖爆整容　堅持法律追究不接受道歉

內地歌手華晨宇昨（16日）被一名微博博主貼圖踢爆他整容，隨即事件引起廣泛討論，並火速登上微博熱搜。而華晨宇得知消息後，並立即透過工作室發出聲明表明將以法律手段來解決這件事，沒想到事後該名博主就立即發文跪低認錯，不過華晨宇方就堅拒不接受他的道歉，並強硬表明絕不退讓同妥協。

華晨宇被爆整容。（華晨宇微博圖片）

該名為「發發愛我2021」的博主，在微博上貼了9張圖片，並稱這一些照片是華晨宇整容前在醫院所拍的照片，並講到明他整了鼻子﹑削骨﹑下巴等部位。隨後待整容事件瘋傳並引來華晨宇方發出律師聲明後，該名博主就立即發文認錯，並表明這一些照片是別人透過私信給他的，而這個人就自稱是華晨宇的前經理人好朋友，他認錯表示：「華晨宇沒有整容﹑沒有削骨﹑沒有整下巴，我在這裡給華晨宇道歉，希望華晨宇先生大人有大量不要和我計較。」

這一名博主上貼圖片指華晨宇整容。（微博圖片）

雖則這名博主公開發文道歉，但華晨宇方堅拒不接受：「我們拒絕任何惡意造謠者毫無悔改之心的『道歉』，也拒絕有心之人惡意挑撥華晨宇先生與前經紀人之間的關係，將自己的過錯有意甩鍋給他人。」堅持事件已經造成嚴重後果絕不會退讓同妥協。而華晨宇的前經理人亦跳出來澄清：「本人從沒有見過或拍過這些圖片和視頻」，向「發發愛我2021」喊話法院見。

華晨宇前經理人發文澄清。（微博圖片）