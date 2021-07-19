陳柏宇何文田新居入伙超多房　特大衣帽間睇住開揚景觀化妝

陳柏宇（Jason）昨日（18日）與兩歲半女兒Abigail開直播，原先只是兩父女輕鬆日常生活片段，結果發展成陳柏宇的何文田新屋睇樓片。

Jason在直播中承認搬屋，又帶觀眾參觀新居入伙。Jason女兒Abi有獨立套房，享有私人廁所，添置了不少兒童沐浴用品，廁所水龍頭換上Hello Kitty裝飾。不過Jason形容：「Abi間房細咗。」但房內除了Abi瞓的雙層床外，仍有一張玩具BB床、BB車、書櫃、小型黑板及茶几仔等玩具。

Jason與女兒Abigail開live。（IG@abigail92518A）

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Jason指新居租金比之前平，但呎數更大，表示「大咗幾百呎」，他又展示了兩間雜物房及工人房，全屋連工人房的廁所、衣帽間廁所及主廁，總共有4個廁所，任何時間都不用爭。直播中，Jason對新居唯一不滿是wifi不夠強，屋內一半地方收不到訊號。

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