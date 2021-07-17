都美竹曬吳亦凡轉賬20萬記錄　團隊談判滿足三條件即賠償200萬

吳亦凡（Kris）最近被內地女學生都美竹大爆「酒局揀女」等一系列令人發指的行為，雙方在網絡各執一詞，男方發表律師聲明稱會提告，女方則選擇報警，事件陷入僵局。



當事人都美竹。（微博@都美竹）

16日下午，都美竹再度發長文，透露最近在接受電擊治療，身體有所好轉，目前已向警方報案，尚未起訴，並再次強調自己所說一切均為事實，手握大量證據，目前已有二三十位受害者，文末還呼籲曾被吳亦凡傷害過的女生可以發送郵箱告知。

雖然都美竹反復強調自己所有言論均屬實，但很多粉絲依然認為她沒有實際性的證據，譬如床照、視頻等，指她講大話、抽水等。稍遲，都美竹再度發文，表示自己沒有床照，不過不代表其他人無，並曬出吳亦凡方工作人員與她的微信聊天記錄，主要有以下信息：

第一，都美竹要求公開道歉，吳亦凡方拒絕，並放話：「我們有把握告贏你！」

第二，吳亦凡方提出補償安撫金，都美竹要求賠償800萬（聯同自己與其他7位女生），對方拒絕，指最多100萬；

第三，吳亦凡方表明補償安撫金的三大條件，要求都美竹刪微博，承認自己做這件事有一定的錯誤，譬如發布不實信息，保證不煽動第三方提出任何訴求；都美竹拒絕認錯條件；

第四，經過協調，吳亦凡方願最多給予200萬補償，與都美竹商討如何寫微博，向大眾公布此事告一段落，對方要求都美竹互刪微信，用微博進行後續交流。

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其後，有網友質疑都美竹開口獨吞800萬，指她的目的是為錢。都美竹發文澄清這筆錢是包括她在內的8名受害者，當中多位因抑鬱症花光積蓄，既然當時沒有道歉，現在要一筆安撫金也無可厚非。

都美竹發文澄清800萬並非自己獨吞。（微博截圖）

今日（17日），都美竹曬出後續同吳亦凡方在微博上的聊天記錄，大概內容包括：

第一，吳亦凡方告知都美竹一筆50萬會以30萬、20萬的形式到賬，提出需其中一位受害者做擔保人，都美竹拒絕；

第二，為避免不必要的稅，吳亦凡方表示會轉賬300萬，讓都美竹到時再轉回100萬；

第三，吳亦凡方要求都美竹至少透露一位受害人信息，否則退回50萬，律師繼續起訴，都美竹拒絕，只說了兩位疑似是中間人的姓名；

第四，吳亦凡方表示同團隊商量，抱怨「兩百萬磨磨唧唧」，其後傳送協議給都美竹，並索要其他七名受害者微博id，仍遭到拒絕；

第五，吳亦凡方讓都美竹與其他七人註冊微信小號，大爆此事對吳亦凡影響很大，損失費用過億，否認吳亦凡會因此事被封殺；

第六，第六，吳亦凡方催促都美竹簽協議，都美竹放棄私下和解，對方稱藝人是受到最大損失的人，無法挽回造成的傷害，依然採取法律手段解決。

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其後，都美竹再度發長文表示，和解協議中出現了很多違法型文字，譬如「脅迫、要挾」，於是馬上詢問律師朋友，結果對方告知這份協議根本不能生效，如果簽了就會成為自己的一份「認罪書」，是欺詐和勒索，二百萬數額巨大，判十年以上監禁，並澄清之前的50萬是未經本人允許先斬後奏。隨即，都美竹在另一條微博曬出轉賬記錄，當中一位轉賬20萬的付款人姓名拼音「WU YI FAN」同吳亦凡一模一樣，另一位轉賬30萬的付款人姓名為「WU STACEY YU」，有網友指，這是吳亦凡媽媽吳秀芹加拿大護照上的名字，且2014年於香港註冊的凡世星睿文化（ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED）也是這個名字。

都美竹指協議實際是一份「認罪書」。（微博截圖）

而吳亦凡在7月8日發布律師聲明之後暫無新動態。