聲夢傳奇｜16歲炎明熹大熱成三料冠軍　姚焯菲專業評審獎只得三分

無綫節目《聲夢傳奇》播出而來深受觀眾喜愛，參加節目的15位學員亦只差一步就成為歌星。今晚（7月19日）是《聲夢傳奇》的最後一集，歷時三個月的旅程亦即將結束，炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）和鍾柔美（Yumi）最後五強亦會今晚一決勝負。最後炎明熹以22比3分奪得《聲夢傳奇》「專業評審」大獎「觀眾熱選大獎」，以及終極大獎，成為《聲夢傳奇》三料冠軍！



開場。（《聲夢傳奇》截圖）

莫雯蔚做開場嘉賓。（《聲夢傳奇》截圖）

鍾柔美（Yumi）以《第四晚深情》出戰。（《聲夢傳奇》截圖）

最後一集《聲夢傳奇》賽制以淘汰形式，五位會各自演唱一首歌，再由評審評分。第一回合，鍾柔美（Yumi）為第一位出場學員，以《第四晚深情》出戰。衛蘭：「You make me so pround！」AGA江海迦：「你搵到屬於自己Style。」連Sunny Wong都讚：「好柔，好性感，造型、排舞方面都令我好滿意，非常好。」鍾柔美得到17盞綠燈。

鍾柔美（Yumi）得到17盞綠燈。（《聲夢傳奇》截圖）

冼靖峰（Archie）自彈自唱《我懷念的》出戰。（《聲夢傳奇》截圖）

冼靖峰（Archie）自彈自唱《我懷念的》出戰。泳兒大讚他愈來愈有星味：「你一定要彈多啲琴，好charm！一開始feel到你有啲緊張，不過愈唱愈好。」雷有輝＠太極：「我到而家個心都噗噗跳，我感受到你嘅熱誠。」劉賢德＠太極：「你好識運用丹田，頭先嗰幾分鐘我冇離開過你，你真係好吸引我。」冼靖峰得到19盞綠燈。

雷有輝＠太極：「你好識運用丹田，頭先嗰幾分鐘我冇離開過你，你真係好吸引我。」（《聲夢傳奇》截圖）

姚焯菲（Chantel）是第三位出場的，以拿手的柔和情歌《愛很簡單》出戰。（《聲夢傳奇》截圖）

姚焯菲（Chantel）是第三位出場的，以拿手的柔和情歌《愛很簡單》出戰。JW：「就算你離開呢個聲夢舞台，都係前途無可限量。」伍樂城：「你開頭係唱得比較平淡，但係第二個副歌又出返啲dynamic嘢，感情又出啲，我覺得可以早啲出。」姚焯菲得到16盞綠燈。

姚焯菲得到16盞綠燈。（《聲夢傳奇》截圖）

伍樂城：「你開頭係唱得比較平淡，但係第二個副歌又出返啲dynamic嘢，感情又出啲，我覺得可以早啲出。」。（《聲夢傳奇》截圖）

何晉樂（Rock）是第四位出場的，以快歌《衝口而出》出戰，不過在開段「沒有咪高峰 我亦有音波功，唱直播跟CD一樣，若你想欣賞 有沒有金曲獎，我亦會一開口就唱」就唱錯了歌詞，顯得有點不自然。陳奐仁：「你今日嘅演出係一個中至大嘅失敗。你揀錯歌，樂隊swing你又唔swing，就算你唱得再好都只係Eason嘅七成。」最後何晉樂只得4盞綠燈。

何晉樂只得4盞綠燈。（《聲夢傳奇》截圖）

炎明熹（Gigi）以《領悟》壓軸出場。（《聲夢傳奇》截圖）

炎明熹（Gigi）的親戚聽到好感動。（《聲夢傳奇》截圖）

炎明熹（Gigi）以《領悟》壓軸出場。Gin Lee：「呢首歌係非常非常非常難唱嘅歌，有好多細節你都處理得好好，好感動。」舒文：「我覺得唔係你最好嘅performance，最尾個高音嘅走音我係覺得唔應該喺決賽出現。」不過電台DJ李志剛就持相反意見：「我覺得舒文係錯㗎！」炎明熹得到17盞綠燈。

炎明熹（Gigi）仲未喊完。（《聲夢傳奇》截圖）

姚焯菲（Chantel）和炎明熹（Gigi）毫無懸念地進入第二回合。（《聲夢傳奇》截圖）

JW王灝兒對第一回合的結果感到驚喜，（《聲夢傳奇》截圖）

姚焯菲（Chantel）和炎明熹（Gigi）進入第二回合。（《聲夢傳奇》截圖）

姚焯菲（Chantel）以鄭秀文在1993年推出的《Chotto等等》出戰。（《聲夢傳奇》截圖）

炎明熹（Gigi）則以2009年Lady Gaga的作品，《Bad Romance》出戰。（《聲夢傳奇》截圖）

最高分的姚焯菲（Chantel）和炎明熹（Gigi）進入第二回合，姚焯菲以鄭秀文在1993年推出的《Chotto等等》出戰。炎明熹（Gigi）則以2009年Lady Gaga的作品，《Bad Romance》出戰。Gin Lee：「非常好，無懈可擊！」

炎明熹（Gigi）成為三料冠軍。（《聲夢傳奇》截圖）

最後炎明熹以22比3分奪得《聲夢傳奇》「專業評審」大獎，炎明熹同時獲得觀眾支持，成為「觀眾熱選大獎」得主，即是說炎明熹成為終極大獎得主，恭喜晒！

炎明熹：「其實我想同姑丈同daddy mummy講，我得咗啦，同埋我一直冇諗過自己會攞獎，我係想返去探daddy mummy，爺爺嫲嫲，過埋呢個暑假，我想即刻返去探佢哋。」

炎明熹以22比3分奪得《聲夢傳奇》「專業評審」大獎，炎明熹同時獲得觀眾支持，成為「觀眾熱選大獎」得主，即時說炎明熹成為終極大獎得主。（《聲夢傳奇》截圖）

記得睇埋三料冠軍個專訪：聲夢傳奇．專訪｜炎明熹羨慕姚焯菲夠入屋：佢成個人都好sweet

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