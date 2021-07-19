聲夢傳奇｜炎明熹由頭帶頭尾大熱奪冠　被起底在學校已驚為天人

《聲夢傳奇》冠軍誕生！炎明熹（Gigi）在比賽初段由頭帶到落尾，憑其不符合年齡的成熟唱功奪下冠軍，更是成為三料冠軍！
Gigi在曾演唱《沒有你還是愛你》，其YouTube片兩週時間內點擊率已衝破100萬大關，現已累積至199萬。對於獲大批網民厚愛，GiGi早前在IG感性留言，並承諾改善缺點：「我完全沒有想過可以取得如此的成績，實在令人鼓舞。但我知道自己仲有好多好多不足之處，包括呼吸聲、咬字等等…我會繼續加油努力學習同改善，希望不會辜負大家對我的期望、厚愛及支持！」
出身自「星格流行音樂學院」的Gigi，本名王佳恩（Gigi Wang），直至參加《聲夢》後才改名為炎明熹。翻查資料，她在2018年已經開始參加比賽，在第一個比賽《沙田超新聲歌唱大賽2018》就已經獲得少年組亞軍，及後亦在「第一屆ROCKSTAR全港流行聲樂大賽2019」稱后。她在參加《聲夢》前更已獲得耳機廠牌青睞，代言一款售價達$22,000的耳機，可見她在參賽前已經少有名氣。
曾參加《全民造星3》T.MAX（海淦清）是Gigi音樂學校的同學，他曾指Gigi因年齡不足而未能參加《全民造星3》，相信因此轉到《聲夢傳奇》發光發亮，他指Gigi是「來自另一個星球」：「私底下嘅Gigi其實都真係好唔同，有時真係好似來自另一個星球咁，令大家有時都哭笑不得。但係因為佢諗嘢同大家唔同，佢嘅世界往往都會帶比我地一啲我地諗唔到嘅新觀點，佢有自己睇世界嘅一套，可能因為咁所以成日會比到驚喜大家，亦都可能因為係咁，佢上台可以成日比到驚喜大家，亦都令到大家好想進入佢嘅世界，了解佢嘅世界。」
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