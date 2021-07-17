聲夢傳奇︱炎明熹單挑姚焯菲落敗　獲張敬軒「特別照顧」晉級五強

無綫（TVB）選秀節目《聲夢傳奇》上集（7月3日）進行第七輪比賽，文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）最後六強終於誕生！來到今晚一集（7月17日）六位學員之中又會有一位被淘汰，餘下五位就會進入星期一（7月19日）的決賽，戰況十分激烈。



六位學員，文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）爭奪最後一個五強席位。（《聲夢傳奇》截圖）

今晚比賽分成兩個回合，六位學員在第一回合分成三組以一對一形式作賽，二人亦會同台演繹同一首歌，再由25位評審進行評分。三位勝出的學員會直接晉級五強，而兩位最低分的學員則進入第二回合，與「星級舞台指導」張敬軒合唱，爭奪最後一個五強席位。

李克勤因工而離開《聲夢傳奇》，不過搵咗張敬軒幫手。（《聲夢傳奇》截圖）

評審決定出準決賽對戰組合。（《聲夢傳奇》截圖）

身為主理人的李克勤需要離開香港工作，未能參與最後兩場比賽。在離港之前最後一次拍攝，克勤對15位學員感到不捨：「不知不覺投放咗好多感情喺你哋身上，今日都懷住一個唔係好開心嘅mood同你哋做嘢。」製作組安排六強學員到Avon Recording Studio拍攝，原來李克勤準備了一個驚喜給六位學員，就是邀得張敬軒擔任「星級舞台指導」。不過，張敬軒笑指自己是「星級保姆」，會盡力照顧一眾學員，並要完成一個重要任務。

唔知張敬軒食咗早餐未呢？（《聲夢傳奇》截圖）

炎明熹（Gigi）對姚焯菲（Chantel）合唱《遇見》。（《聲夢傳奇》截圖）

姚焯菲（Chantel）好甜。（《聲夢傳奇》截圖）

炎明熹（Gigi）就比較藝術性。（《聲夢傳奇》截圖）

第一組對戰是炎明熹（Gigi）對姚焯菲（Chantel）合唱《遇見》，Gin Lee李幸倪及JW王灝兒分別擔任二人之導師。張敬軒聽完二人演繹，大讚Chantel 及Gigi：「同一首歌同一個旋律，帶比聽歌嘅人唔同的感受。Chantel呈現一個純情女孩子坐喺巴士入面；Gigi嘅控制十分之好，技巧十分成熟。」張敬軒更笑指終於明白李生為何會在節目中露出「慈父的笑容」。Edmond Tsang說：「Gigi好藝術性，而Chantel就好直接，要係揀藝術定直接呢，係好難揀。」結果炎明熹（Gigi）得到11盞燈，而姚焯菲（Chantel）得到14盞燈，後者順利進入五強。

點擊下圖 睇張敬軒對炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）的評語：

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好青春，不過評審就唔多buy。（《聲夢傳奇》截圖）

鍾柔美（Yumi）高分啲。（《聲夢傳奇》截圖）

第二組對戰是文凱婷（Aeren）對鍾柔美（Yumi）合唱《全身暑假》，挑戰一首跳唱歌曲，AGA江海迦及衛蘭分別擔任二人之導師。二人在團賽對戰中演繹《跳舞街》，青春及合拍表現獲得評審及網民喜愛。賽前，Aeren卻因為眼部發炎要做手術，而要帶傷應戰。王梓軒：「可能係今日有傷，所以我睇得出Aeren你動作上有限制自己，鍾柔美肢體動作有力，但係聲音只係去到六七成。」最後鍾柔美（Yumi）得到23盞燈，而文凱婷（Aeren）得兩盞燈。

文凱婷（Aeren）和炎明熹（Gigi）進入危險區。（《聲夢傳奇》截圖）

冼靖峰（Archie）對何晉樂（Rock）合唱《怎麼捨得你》、（《聲夢傳奇》截圖）

冼靖峰（Archie）對何晉樂（Rock）合唱《怎麼捨得你》。（《聲夢傳奇》截圖）

第三組對戰是冼靖峰（Archie）對何晉樂（Rock）合唱《怎麼捨得你》，泳兒及周柏豪分別擔任二人之導師。Rock指今次對戰是預計之內， Archie則一早「打定輸數」。不過經過多場比賽之後，二人坦言打破成見，學識互相欣賞，希望今次比賽會變成一個好的作品。伍仲衡：「《怎麼捨得你》其實好揪心，但係你哋兩個未能做到令我有呢個感覺。」最冼靖峰（Archie）獲得13盞燈，而何晉樂（Rock）獲得12盞燈，一同晉級最後五強。

冼靖峰（Archie）獲得13盞燈，而何晉樂（Rock）獲得12盞燈，一同晉級最後五強。（《聲夢傳奇》截圖）

文凱婷（Aeren）與張敬軒合唱《至少還有你》。（《聲夢傳奇》截圖）

第二回合，文凱婷（Aeren）和炎明熹（Gigi）則分別與張敬軒合唱一首歌「決定生死」，第一位出場的文凱婷，與張敬軒合唱《至少還有你》。賽前文凱婷向張敬軒坦白，表示留意到觀眾對她的評價：「突然之間所以有都唔鍾意你，係會唔開心。」而張敬軒就安慰說，不要將情緒帶上台，因為觀眾會有自己的喜好。周鍚漢：「頭先你唱《全身暑假》我係唔enjoy，但係呢首歌我覺得舒服好多。」

張敬軒，正呀。（《聲夢傳奇》截圖）

炎明熹（Gigi）可以用張敬軒支私家咪...一陣。（《聲夢傳奇》截圖）

賽前練習，因為張敬軒還特意借了自己的私家咪以及ear-mon給炎明熹（Gigi），Gigi用後就表示：「嘩，好似發現一個新世界。」炎明熹（Gigi）和張敬軒合唱1992年由周慧敏和林隆璇主唱的《流言》。最後炎明熹（Gigi）以25比0「毀滅式」擊敗文凱婷（Aeren）。森美安慰說：「因為投票機制係一係揀藍色一係紅色，所以呢個分數並唔代表你一文不值。」

炎明熹（Gigi）和張敬軒合唱《流言》，好好聽。（《聲夢傳奇》截圖）

點擊下圖睇文凱婷（Aeren）最後一番說話，好感人：