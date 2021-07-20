大叔的愛︱Edan公開「田田」IG帳號　心思帖文極甜冧死Anson Lo？

ViuTV《大叔的愛》是香港首部開宗名義以同性戀作主軸的劇集，雖然劇集周五（16日）已經播出大結局，但至今討論度仍然十足，結局篇收視更創下開台紀錄達7.9點。最後一集，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）飾演的阿牧與呂爵安（Edan）飾演的田田甜蜜家居一吻更是引發觀眾暴動，連帶人氣暴漲！正當觀眾紛紛對《大叔的愛》表達不捨之情時，Edan就暗暗利用角色田一雄的個人IG帳號派糖，周日（18日）凌晨突然將私密帳號轉成公開，令廣大觀眾發現內裡紀錄了不少「男友視角」的拍攝日誌，當中更不乏「牧田」CP的放閃帖文及「Miss my B」、「唔好嬲啦」等字句，又不忘「指控」阿牧出軌，帖文糖度極高，請大眾小心服用。



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