Anson Lo、Edan吸逾千粉絲迫爆商場　有小朋友不適暈倒需協助

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-07-10 15:17

ViuTV電視劇《大叔的愛》掀起全城熱話，兩位MIRROR成員兼主演的人氣亦隨之水漲船高，Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）周六（10日）受邀在尖沙咀出席品牌活動，由於2子前一日已率先在IG預告，故一早已吸引近千名鏡粉撐場，更有粉絲為一睹偶像風采於清晨5時已到場霸定靚位，人潮迫滿商場上下兩層，場面相當墟冚，足見MIRROR熱潮之厲害。活動單位亦聘請了逾數十名身形魁梧穿上黑色西裝的高規格保安員，當中包括外籍保安在現場維持秩序。

Edan與Anson Lo鬧市出席品牌活動，吸引逾千粉絲撐場。（葉志明攝）

現場相當墟冚！（葉志明攝）

為給予Edan及Anson Lo最佳應援，現場有後援會成員分發手幅等應援物品，粉絲們亦齊備櫈仔、單反相機等追星必備item，亦有「神徒」穿上專屬粉紅T-shirt，很是顯眼！現場粉絲在活動開始前夕開始大呼偶像名字，尖叫聲此起彼落，粉絲又不忘配合《大叔的愛》劇情互相呼應大嗌「田田I Love You」及「Anson Lo大支嘢」，又大合唱起劇集主題曲《突如其來的心跳感覺》，場面相當有趣。有男粉絲笑言：「呂爵安做咩遲到？」令現場粉絲哄堂大笑；近日Facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」爆紅，現場亦見零星男性粉絲，未知是否陪女朋友或老婆到場，還是個人自肥。

Edan與Anson Lo鬧市出席品牌活動，吸引逾千粉絲撐場。（葉志明攝）

Edan與Anson Lo十分親民，笑容滿面不斷與粉絲揮手。（葉志明攝）

點撃下圖睇粉絲的力量：

+ 6 + 6 + 6

Edan與Anson Lo亦相當識做，甫到場先至店外與粉絲打招呼，二人笑容滿面，不斷與粉絲揮手，亦希望盡量靠近粉絲，惟為免引起混亂遭保安反對。Anson Lo亦不忘向粉絲比心心，Edan又自然搭Anaon Lo膊頭，令現場粉絲相當激動、尖叫聲震耳欲聾。二人打招呼約3分鐘後回到店內為品牌拍攝，粉絲熱情持續高漲，尖叫聲此起彼落。由於現場眾多粉絲聚集，即使商場內有冷氣，但亦相當焗促，以致有小朋友不適。