大叔的愛．評論︱打破電視妖魔化同性戀陋習　Edan讚劇集意義重大

打正BL（Boy’s Love）旗號的ViuTV電視劇《大叔的愛》播出後好評如潮，周五（16日）在歡呼聲下落下帷幕，大結局MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）飾演的阿牧與呂爵安（Edan）飾演的田田甜蜜家居一吻更是引發觀眾暴動。

作為香港首部開宗名義以同性戀作主軸的電視劇，發現香港觀眾的接受程度原來很高，一家大小齊聚電視機前煲劇變了合家歡節目，不戴有色眼鏡、角色亦沒有被標籤，「我鍾意你」、「我都鍾意你」，一切情侶舉動都再平常不過，大概也算得上是超班完成歷史任務。

Edan在映後直播上表示：「梁祖堯同我講拍《大叔的愛》嘅意義喺邊，始終同性戀喺以前未必會拎嚟討論，莫講話劇集擺明拎嚟做主軸，《大叔》嘅成功除咗一眾演員好開心之外，都代表緊大眾對（同性戀）嘅接受程度已經開通咗，我覺得呢個意義係好重大。」



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的而且確，正當近年台灣、泰國、日本等地的同性戀劇集大行其道、甚至風靡亞洲時，香港的腐女只能FF，例如：《教束》的莊子民（周漢寧飾）與鄧學謙（唐浩然飾），不過僅擦邊球止步於曖昧的粉紅氣流，過往更有不少劇集將性小眾「妖魔化」，藍奕邦日前亦有道出這個問題：「Gay一定係乸型嘅，Trans一定係變態殺手，同性關係一定係『有問題』無好下場，角色一定係古明華演蘇基之類嘅騎呢Image等等，所有最負面、最古舊嘅Stereotype無限放大。」這種不友善對待以致社會上不少人會對性小眾定型，而《大叔的愛》就正正將這種負面的定型打破，甚至為他們平反：「阿牧阿田可以係兩個乾淨健康嘅鄰家男孩，KK可以係一個事業有成嘅成熟大隻靚佬，Gay唔一定係標奇立異、係肉酸、係不務正業，we can be decent just like everyone else.」

藍奕邦續指：「想多謝ViuTV，尤其是喺呢個要消滅異色、順從建制嘅年代，仲會拍一套咁能夠提升小眾嘅劇。多謝三位主角，放下偶像包袱，拋低鐵漢形象，令廣大香港觀眾對LGBT社群嘅印象可以upgrade到一個應有嘅嶄新面貌。」（Facebook／＠藍奕邦 Pong Nan）

ViuTV出世後一直都是性小眾友善先驅，《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》曾出現男同性戀者拖手和相擁等日常拍拖舉動的畫面；而看畢《大叔的愛》，觀眾也許就會明白同性戀就是那麼一回事，說你喜歡我、我喜歡你也許很肉麻，其實僅此而已，喜歡就牽手、擁抱、接吻，也不必加以修飾或強調，而《大叔》現象對LGBT性小眾帶來的正面影響對社會而言是喜而樂見；不能否定的是其的確改變了某些人對同性戀的看法，令LGBT在社會的接受程度更高，在熱潮之下也造就契機鼓勵了LGBT選擇鼓起勇氣出櫃。當然羅馬非一日建成，社會上仍有人對同性戀的印象根深蒂固，也有案例是老一輩看「牧田之戀」時可以開心祝福，事實上卻並非全盤接受劇集思想，更不能接受子女出櫃，似乎影視娛樂與現實之間仍然有一條無法跨過的界線，平權的價值觀要入屋依然需時。

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沉積多年的社會觀點雖非一時三刻能輕易改變，但《大叔的愛》的橫空出世無疑打破了電視市場長久以來的守舊風氣，無可否認的是，令這個城市狂熱的這波BL熱潮的確為社會帶來了一些改變，而這重意義舉足輕重，似乎亦為平權立下一個小小的里程碑。同性戀題材之所以會成為話題中心是因為其曾經是禁忌，至今仍然尚未普及化，當LGBT已經日常至再不需要這樣被提及時，大概才是社會真正進步的時刻。

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