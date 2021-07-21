范瑋琪「你全家死光小孩得冠狀病毒」失言消失一年　IG用30字自勉

范瑋琪（范范）20號透過Instagram曝光一段話，寫著「別被過去禁錮。那只是一個學習成長的功課，不是終生監禁。」，並自勉：放下吧，往前走～



網友看到范瑋琪所言，覺得她其實還是放不下，表示「放過自己是一種學習」，希望能與她一起加油，也有網友鼓勵她望前看、望前走，坦言很希望能在聽到她唱歌。而有網友則討用范瑋琪〈啟程〉歌詞，表示「想到達明天、現在就要開始啟程」，為她加油打氣。

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范瑋琪去年因口罩風波受輿論撻伐，消失螢光幕前，至今已近一年，她曾在與徐若瑄、林心如連線直播時坦言「回不去了」，似乎難以走出過往失言風波的影響。而早前她與老公陳建州（黑人）加入賈永婕捐贈HFNC給醫院的行列，不少網友對她表示感謝，酸言已減少許多。

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