范瑋琪「你全家死光小孩得冠狀病毒」失言消失一年　IG用30字自勉

范瑋琪（范范）20號透過Instagram曝光一段話，寫著「別被過去禁錮。那只是一個學習成長的功課，不是終生監禁。」，並自勉：放下吧，往前走～
網友看到范瑋琪所言，覺得她其實還是放不下，表示「放過自己是一種學習」，希望能與她一起加油，也有網友鼓勵她望前看、望前走，坦言很希望能在聽到她唱歌。而有網友則討用范瑋琪〈啟程〉歌詞，表示「想到達明天、現在就要開始啟程」，為她加油打氣。
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范瑋琪去年因口罩風波受輿論撻伐，消失螢光幕前，至今已近一年，她曾在與徐若瑄、林心如連線直播時坦言「回不去了」，似乎難以走出過往失言風波的影響。而早前她與老公陳建州（黑人）加入賈永婕捐贈HFNC給醫院的行列，不少網友對她表示感謝，酸言已減少許多。
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范瑋琪黑人各捐一部「救命神器HFNC」求洗底 網友即轉軚留言讚好范瑋琪被梁靜茹取消關注傳不和 與徐若瑄林心如5人直播有玄機范瑋琪以3隻字談新冠疫苗 失言風波後深潛一年 原來為了一件事范瑋琪戴口罩串網友 一句「我是在美國出生的台灣人」續引戰范瑋琪瘋狂失言拖累老公？ 黑人陳建州淡出演藝圈：做好自己的事范瑋琪500字道歉文8分鐘狂改3次：我來罵就好！ 蘇貞昌咁回應
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