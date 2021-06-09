范瑋琪以3隻字談新冠疫苗　失言風波後深潛一年　原來為了一件事

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-09 17:23

台灣藝人范瑋琪因口罩失言風波演藝事業跌落谷底，鮮少出現在大眾眼前，不過她8號罕見出現在徐若瑄直播中，談到近況時直言「我回不去了」。

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徐若瑄日前晚間於IG大開直播，並邀請林心如、梁靜茹及台灣網紅那那大師，隨後范瑋琪更無預警加入行列，當林心如提到自己最愛她的名曲〈到不了〉時，范瑋琪也透露近來許多粉絲私訊她，稱這首歌很符合台灣現狀「因為疫苗」。

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此外，她指出，過去一年因說錯話想說沉澱一下，決定重拾書本攻讀師大EMBA，認識到一些和演藝圈不一樣的人及世界，「以前唱歌唱了20年的歌，沒有機會跳到外面世界看一看」，僅剩一學年的她開始著手寫論文，儘管辛苦但很好玩，「這年紀念書像是一種禮物，跟以前學生時代不一樣」。

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徐若瑄聽聞其心聲後也暖心喊話，「沒有任何人、任何事是完美的，那都過去了，我也犯過很多錯，好的壞的都過去了，要往前看，范范是心地很善良的人，不要放在心上，我們都愛你」，盼望她能趕快重返演藝圈，不過范瑋琪則大嘆「回不去了」，無奈直言雖然自己愛唱歌，歌也錄好，但還是會想到底還要不要再發表，「唉再看看吧！」

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