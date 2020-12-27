范瑋琪戴口罩串網友　一句「我是在美國出生的台灣人」續引戰

台灣女星范瑋琪（范范）年初因口罩問題，在私人Facebook怒斥行政院長蘇貞昌「狗官」，言論外流後引起全網公憤，重創形象與人氣，日前凌晨突Po遮住半邊臉的紅眼自拍照再次致歉，依舊不少網友留言猛酸，質疑她謊報學歷、是否敢說「我是台灣人」，她也親上火線回覆留言，「我並無謊報學歷」、「我是在美國出生的台灣人，我當然大聲說，為什麼質疑？」。

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范瑋琪的長篇道歉文讓不少網友心疼，但有網友發現她這篇文章在發布後的8分鐘內重新編輯文章3次，第一次的版本提到「我這一整年並沒有去內地工作」、「我也沒有再去內地唱歌工作」；第二次編輯刪掉「內地」兩字，但仍留下「賺人民幣」的字；直到第三次才將大陸相關詞刪掉，直至發文11小時後，都還在針對用詞改文，也足見她對於發言的小心翼翼。

雖親上火線回覆網友，似乎發現多說多錯，完全無法阻止酸民的謾罵，不久又將留言刪光；而她今天也分享與小亨堡合照，感謝友人送有小女孩吹喇叭圖騰的口罩，不忘放送手指愛心，依舊被網友留言猛酸「謝謝蘇貞昌院長從去年就提早送我們台灣人那麼多口罩當禮物」。

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