吳亦凡由14年回國至今情史梳理　7年接觸逾20位女仔大部份為學生

內地男星吳亦凡（Kris）連日來佔據娛樂圈各大頭條，繼17號之後，短短3日已有多位女生相繼在微博發聲，講述個人經歷，並曬出同吳亦凡的聊天記錄等，震驚全網。自從2014年回國發展之後，吳亦凡短時間內便躋身圈中的塔尖位置，每次有戀情曝光，女方都會遭到大量粉絲攻擊，之後事件就會不了了之，直到今次都美竹掀起決戰，才正式引起各方關注。



事件當事人都美竹。（微博@都美竹）

吳亦凡7年情史時間線如下：

2014年，吳亦凡初代女友林西婭曝光與吳亦凡床照，結果女方被大量人肉起底，甚至有很多侮辱性詞彙；

2016年6月14日，「小G娜」曝光同吳亦凡曖昧短信以及約會記錄，遭網友質疑後，隨即曬出兩人床照，引起網友熱議；

2019年8月30日，秦牛正威與吳亦凡停車場牽手視頻曝光，遭到大量粉絲質疑其惡意炒作利用吳亦凡；

2019年8月31日，秦牛正威發文否認：「一直很尊重吳亦凡老師，沒視頻，沒交往，沒故事」；

2019年有一段同吳亦凡視頻的截圖曝光，被網友發現視頻中的女生是中央戲劇學院學生韓其原；

2021年5月28日，吳亦凡被爆包場同一位女生看電影，網友發現是00後網紅「小怡同學」；

5月28日，吳亦凡被爆同網紅「象韻潔」拍拖，疑似兩人於2020年11月聊天記錄曝光，隨後象韻潔否認，稱自己單身。

6月2日，「劉美麗同學」發文表示好友「都美竹」和吳亦凡交往過程中，吳亦凡突然消失，冷暴力都美竹；

6月2日，都美竹的姐姐稱吳亦凡的消失導致都美竹精神狀態越來越差，同時在服用治療抑鬱症的藥；

6月2日，都美竹朋友圈發文「清者自清，不詆毀不聯繫不打擾」；象韻潔夜晚發文承認同吳亦凡有過接觸，但不是大家想像中的不堪關係，大談自己眼中的吳亦凡：「在我眼裡他就是單純渴望愛情的大男孩」；

6月3日，都美竹發文稱自己公開事件並非為抽水，只是看到「小怡同學」事件後，朋友和家人自發為自己發聲。

6月3日，都美竹曬吳亦凡側臉視頻；

6月3日，吳亦凡方發表律師聲明，指所有言論嚴重失實；

6月3日，吳亦凡出新歌，並配文「沒有一片雪花是清白的，糊凡（吳亦凡）又讓大家娛樂了一整天」；

7月8日，都美竹發文表示自己被診斷出抑鬱和焦躁症狀，爆吳亦凡「酒局揀女」，以及認識女生要求與方式；

7月8日，吳亦凡方律師聲明，否認都美竹的言論，並將提告；

7月9日，都美竹發文指自己同其他受害女生只想要一句簡單的道歉，並準備報案。正式掀起大戰；

7月10日，都美竹接受騰訊娛樂《一線》專訪，控訴吳亦凡「𡁻完鬆」、腳踩多條船等，透露正在整理證據，準備立案；

7月10日，「一甜Elaine」曬出疑似與吳亦凡的聊天記錄，轉發吳亦凡工作室聲明，配文：「不覺得噁心嗎？」

7月16日，都美竹曬同疑似吳亦凡方微信聊天記錄，要求賠償800萬未果；

7月16日，「一甜Elaine」曝光更多疑似與吳亦凡2020年6月的聊天記錄，包括自己和名為「吳林」（吳亦凡表哥）的人的轉賬憑證；

7月17日，都美竹曬疑似吳亦凡方的和解協議，痛斥對方出陰招想送自己入獄，其後再曬轉賬記錄，賬戶名分別為WU YI FAN和WU STACEY YU，有網友爆後者是吳亦凡媽媽；

7月18日，都美竹接受專訪表示錢已退回一部分，其他的也會陸續退回。提到吳亦凡搭訕的三種套路，受害者年齡越來越小，用了「mj、lj（迷姦、輪姦）」的拼音縮寫；

7月18日，都美竹發長文要求吳亦凡24小時內開發布會退出娛樂圈；

7月18日，都美竹長文斥吳亦凡「金玉在外，敗絮其中」，要求吳亦凡24小時內準備新聞發布會，向合作品牌道歉、賠償，以及宣布退出娛樂圈；

7月19日，吳亦凡發文回應，否認都美竹所說的細節，以及「迷奸、誘姦」；

7月19日至今日（20日），多位女生自爆同吳亦凡有過往來：



內地女團SNH48前成員張丹三發文稱吳亦凡也曾騙過自己，並附上聊天記錄，但未與對方發生關係；

網友「魏雨欣-」曬出與吳亦凡由2019年9月至去年10月部份聊天與轉賬記錄；

網友「w1xxx」發文稱看到張丹三同吳亦凡的聊天記錄後，發現兩人找吳亦凡的時間是重疊的，即吳亦凡同時間找兩位女生；

網友「你又不是小章」表示去年就有吳亦凡身邊的工作人員邀請她去看吳亦凡的《中國新說唱2020》總決賽，當時比較害怕，所以拒絕了；

網友「小呂同學_a」曬吳亦凡的聊天及轉賬記錄，稱吳亦凡從19年到現在轉了差不多十幾萬的公關費給她，讓她刪博並承認自己的發言都是錯誤的，和現在的套路一模一樣；

內地女團SNH48前成員於佳怡曬與吳亦凡聊天記錄，吳亦凡當時的言語是：「我從來都很小心這方面。除非我要和她在一起，否則我不會去傷害一個女孩，除非只是玩的那種女生，那就隨便了」；

網友「不熬夜的小悅」曬與吳亦凡的聊天記錄，稱吳亦凡工作人員以挑選MV女主角的理由接近自己，後來加了吳亦凡的聯繫方式，吳亦凡對自己很殷勤還多次邀請自己單獨見面，但被女生拒絕；

網友「小柔不乖」曬與吳亦凡工作人員的聊天記錄，稱吳亦凡團隊以商務合作方式接近女生，並邀請女生去看吳亦凡的《中國新說唱》，之後還表示要送女生參加選秀，在聽聞女生超過18歲以後就拒絕送其選秀；

網友「是少女Kiki呀」發文曬與吳亦凡的轉賬記錄，疑又一名受害者；

網友「Brandy_trb」曬與吳亦凡工作人員聊天記錄，工作人員問女生願不願意來不對外的平安夜Party，到時候老闆也在，女方拒絕；

網友「阿舍阿舍阿舍」發文曝光朋友的朋友與吳亦凡工作人員的聊天記錄，一樣的套路；

網友「是少女Kiki呀」再次發文曝光吳亦凡，稱自己當初是真心喜歡和信任吳亦凡才幫他介紹女生，並不是拉皮條，而且只有一次轉賬記錄，自己也沒有收這筆錢，目前已清空微博；

網友「芷一安」曝光與吳亦凡工作人員的聊天截圖，同樣套路；

7月20日，網紅「暴躁小當ris」在微博曬出和吳亦凡工作人員聊天截圖，依然是相同的套路，在吳亦凡工作人員牽線下參加了吳亦凡的聚會，不允許提前離場，手機被沒收，工作人員以「陪睡」為條件要脅她，最終規避了套路。

吳亦凡深陷輿論。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

點擊下圖睇部分發聲女生：