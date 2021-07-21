肥仔潛力股！台男星激減31kg半年前後勁大對比　還原V面變大帥哥

從歌唱選秀節目《超級星光大道》出道的台灣歌手盧學叡，近日在社交平台上分享半年成功甩肉的31公斤的對照圖，表示成功減重對於自認超級易胖體質又懶得運動的他而言，是一件「很爽」的事，粉絲們看見他的顯著變化，也留言希望盧學叡分享減肥菜單。



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盧學叡透露自己在年初做了身體健康檢查，撇開體重數字，看到血壓、膽固醇等種種跡象，都讓他感覺到：「盧先生，您這幾年確實過度享受了。」也讓他下定決心要開始減重，但自認超級易胖體質又懶惰運動的他，一想到「減肥」是一輩子的事，就失去了大部分的動力。再加上他擔心要是用水煮餐、養生難吃餐控制飲食，那麼自己一定會很快就復胖。

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最後，盧學叡決定尋求專業醫生諮詢，得到了一套「改變飲食順序」的減肥菜單，讓他在減肥過程中依然可以享受美食、美酒。除了針對飲食做出改變外，盧學叡也開始改善睡眠習慣，從原本的不看見太陽不闔眼，到最晚堅持一定要在凌晨兩點前休息，藉此減少晚上的酒局、宵夜。

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經過半年多的減重生活，盧學叡透露「我並不把『減重』擺在我自律的規劃內，只是針對我的生活作息、生活型態、生活品質去做改變」，對於外觀上的顯著的變化，盧學叡則是開心表示「嘿啦～我還是很爽！」言詞中相當滿意自己的減重成果。不少粉絲看見盧學叡的成功，便紛紛留言「求菜單」、「向你看齊」、「太強了」，大讚他的堅持和毅力。

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