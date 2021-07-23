減肥｜郭靜暴肥突變pizza面　巨型肚腩撐爆衫　激減8kg還原靚樣

台灣女歌手郭靜以7位數（台幣）接下減肥產品代言，透露體重巔峰為56公斤，因為偏愛飯、麵、麵包等澱粉類食物，加上又會嘴饞，導致整個人越來越橫向發展，甚至一度因為身材浮腫、pizza面而被退工作，讓經紀人都受不了。



郭靜說那時多靠寬鬆衣服遮掩，不敢穿無袖衣服，臉肉到出現3層厚厚的雙下巴，只能靠化妝打陰影掩飾，肚子、大腿也堆滿油肉，試裝衣服都穿不下，直到被退工作加上被許多網友說變肉了，她才開始認真減重。她一連嘗試168斷食、不吃澱粉、挨餓等各種方式，但是不見成效，後來靠吃原型食物、多喝水搭配代謝輔助品，才恢復理想體態。

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她從55公斤瘦到48公斤，回到14年前出道時的纖細身材，拍攝主視覺時大方露出小蠻腰，她得意地說：「我真的很久沒穿緊身洋裝還露腰，拍攝當天服裝師和經紀人都不敢相信我竟然塞得進去！」

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