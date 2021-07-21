《致青春》吳亦凡拍床戲渣男本色演出　劉亦菲被侵犯︰你手別亂摸

近日內地藝人吳亦凡爆出酒桌選妃事件，魔手更伸向未成年少女，自大陸網紅都美竹踢爆吳亦凡惡行後，事件一直發酵，吳亦凡的名聲盡毀，似乎難以翻身。最近有網民翻出2016年吳亦凡跟劉亦菲合拍的《致青春·原來你還在這裏》，當中兩人有場激情床戲，笑指吳亦凡當時原本是本色演出。
電影講述吳亦凡跟劉亦菲為中學同學，經歷一段糾纏多年的愛情，戲中有一段床戲，兩人本來各自睡在自己的床上，但吳亦凡突然去劉亦菲的床上，夾硬擠在一起，後來吳亦凡在戲中對她上下其手，更用上渣男慣用台詞︰「我就放在這裡，就不動了」，但劉亦菲卻在掙扎說：「你手別亂摸」，對方仍不願意停手說：「我就捂捂（暖暖）手」，再又拉又扯劉亦菲的衣服及胸圍，但都解不開，最後脫下自己的褲子想霸王硬上弓，直到劉亦菲發怒推開吳亦凡，他才意識到有問題終於停下來。
劉亦菲極力反抗：
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《致青春·原來你還在這裏》不是吳亦凡的處男作，不過他在戲中獻出了熒幕初吻給劉亦菲。當時拍攝吻戲時，因為吳亦凡沒有經驗要靠劉亦菲的引導，但在拍時吳亦凡過份用力，網友笑言他就似隻餓了很久的狼狗一樣要將劉亦菲食落肚，畫面可見劉亦菲都被嚇到後退，直到後來慢慢地他的演出才逐漸變好。
不過自都美竹爆料後，網民才發現吳亦凡的吻戲演技不是進步神速，而是因為他跟眾多女網紅交往過後，吻戲全都是本色演出，嘲笑「吳亦凡當初還跟劉亦菲說拍吻戲很緊張，真的很會裝！」
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