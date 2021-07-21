香港小姐2021｜粗口佳麗梁允瑜對身材充滿自信　營內無時間食嘢

《2021香港小姐競選》大熱之一，有「粗口佳麗」之稱的梁允瑜（Chloe）今日穿上泳裝會見傳媒，她表示自己本身鍾意去沙灘，加上對自身材有信心，所以即使要公開穿泳裝也不會覺得緊張或怕醜。她對今次參選也很有信心：「自信心好重要。」問到入營的生活，她說：「有好多嘢學，例如學急才、catwalk，辛苦在於每日個schedule 都好緊湊，唔夠時間休息。」

梁允瑜身材好好。（葉志明攝）

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她又叫大家記住收看她們即將播出的節目，便可以看到她們在營裡的生活。而入營至今最辛苦的環節，就是要於水底攝影：「有啲佳麗唔識游水，我雖然識游水，但係要喺水中閉氣兼擺甫士都唔容易。」問到在營中是否無啖好食，她說：「大會無要求我哋節食減肥，不過我哋成班女仔就會互相鼓勵大家食少啲，一齊keep得fit啲。其實我哋都無咩時間食嘢，係到咗夜晚完晒啲行程，先會圍埋一齊食少少零食。」她又透露自己與陳聖瑜、余曉蕙、王嘉慧以及莫韻諰特別老友。

梁允瑜是大熱門之一。（葉志明攝）

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