香港小姐2021｜眾佳麗首次泳裝現身　有四位率先被淘汰

《2021香港小姐競選》將於9月舉行決賽，今年大會主題以「WE MISS HONG KONG」做主題，今日24位入圍佳麗以泳裝出現，各人將以最優美的姿態亮相。各位入圍佳麗近日更到了西貢進行特訓，難怪今次再跟大家見面已經不一樣，除了更端莊之外，好像也靚了不少，其中趙美倫、馬祖雁、朱綽盈和賴彥妤已經率先被淘汰。
👇👇👇即睇24位佳麗的泳裝👇👇👇
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