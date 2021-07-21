香港小姐2021｜陳聖瑜着泳衣早餐要忍口 親解成身瘀一撻撻謎團

《2021香港小姐競選》大熱佳麗陳聖瑜（Yvette）今日以泳裝會見傳媒，她表示：「有少少緊張，因為係今朝先知着呢件泳衣。（事前有無刻意節食？)今朝早餐都係食咗好少嘢，食咗啲麥片。自己平時都算瘦，但係想身形線條同啲肌肉靚啲，所以依家都會食得健康啲，食多啲蛋白質，魚，唔食咁多味精，少食油炸嘢。（有無信心？）信心係自己畀自己嘅，導師都幫咗好多。」

陳聖瑜今朝唔敢食太多嘢。（葉志明攝）

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問到她穿泳裝時身上看來有些瘀青一撻撻，Yvette說：「頭先化妝師好趕時間，咁就遮得唔係好好，我之前喺camp入面玩遊戲時撞親，主要係右邊腰位撞瘀咗，可能遮得唔好，畀少少時間我復原。（唔係紋身嚟）唔係，我無紋身㗎。」提到入營的生活，她說：「入camp係我人生最intense，最短休息時間嘅日子，不過我都好珍惜，可以鍛練意志力。我哋23號出camp，希望出camp後有時間多做運動同保養，我入camp有曬太陽，黑咗好多。」

成身瘀到一撻撻。（葉志明攝）

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