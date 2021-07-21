香港小姐2021｜馬嘉希身材出眾勁養眼：我唔係盲嘅知自己身材係點

無綫舉辦的《2021香港小姐競選》今日安排24位候選佳麗穿着泳衣會見傳媒，當中以馬嘉希的身材最為出眾。對於被評為身材最驕人，她一臉自信地表示：「我唔係盲嘅，我自己都知對自己身材係點樣，都好有信心。我有keep fit，但係唔會追求好瘦嘅身材，話要減10幾磅嗰啲，因為做自己先會開心。我想減2、3磅。」
談到自己最大的優點，馬嘉希說：「我覺得係笑容同埋性格，好易同人相處，有一兩個佳麗同我比較close嘅。原本以為選美一定多是非，但係發現原來係無嘅，大家都相處得好融洽。」
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