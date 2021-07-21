香港小姐2021｜關禮傑女兒關楓馨着泳衣露紋身：唔驚影響印象分

無綫舉辦的《2021香港小姐競選》今日安排24位候選佳麗穿着泳衣會見傳媒，當中包括關禮傑的女兒關楓馨。關楓馨表示為了keep好身材，她有特別注重健康飲食：「其實呢幾排開始食得清淡啲，今次個泳衣環節都好突然。（入camp有無瘦咗？）都有，但係無特別去磅，而係睇着衫有無鬆，啲褲同貼身裙都鬆咗，我仲想瘦少少，想keep返靚個body shape，畀多啲信心自己，想行到準決賽，甚至係決賽。」
她表示爸媽也有為她打氣：「叫我休息多啲，飲多啲水。」問到她穿泳衣時，身上疑似看到有紋身，對此她坦言：「我係有紋身，喺右邊肋骨位置。（驚唔驚會影響評判對你嘅印象？）唔驚，係以前細個整落，又無咩特別意義。」
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