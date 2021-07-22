網紅都美竹被爆說謊成性　被揭疑做援交偷東西拍賣網欺騙人

現年30歲的男星吳亦凡被網紅都美竹連環踢爆私生活混亂，除了愛在酒桌選妃之外，還涉嫌誘姦未成年少女，事件至今鬧得沸沸揚揚，即使吳亦凡方多次透過工作室發出聲明澄清，亦未能平息桃色風波。而當大家一致性指罵吳亦凡時，近日卻有另一批聲音直指都美竹說謊成性，踢爆她根本不是北京人更不是富二代，只不過是一位曾在家鄉從事援交的海女（意指：渣女）而已，事件掀起不少討論。

吳亦凡連環被都美竹爆料。（視覺中國﹑都美竹微博圖片）

網上有不少稱呼直指都美竹是出生於北京，而眼見她的微博標明的所在地又是北京朝陽區，所以更令大家相信她就是北京人。但對於自己的出生地，都美竹一直沒有對外聲稱，連百度都沒有她出生地的資料，所以出生地點非常神秘。對於自己是否出生在北京，都美竹沒有承認亦沒有否認，在此情況下就有網友踢爆她的真實身份，指她其實是出生於內蒙古烏蘭浩特市，並上貼一張疑是她的身分證圖片，從圖片上可見身分證的資料是用蒙文顯示，再次令網友對她引起許多猜測。

疑是都美竹的身分證。（微博圖片）

都美竹曾在微博貼文道：「我家並不差，我每個月的零花錢大概是十萬」強調自己家庭優渥。但有網友就爆料指她真實的家庭並不富裕，指她媽媽其實在當地開麵館而已，絕不相信她一個月可有十萬人民幣零用錢，而這件事幾乎全烏蘭浩特人都知道。

都美竹被爆家庭並不優渥。（都美竹微博圖片）

另外，有網友指都美竹曾在烏蘭浩特從事援交，16歲就失身了，從事一次性交易就有1500人民幣，強調這件事千真萬確，當地人都知道的。其中有一位網友更表示：「我求求烏蘭浩特的男人了，睡過她的能不能站出來說兩句話。」還指她曾在二手網站拍賣欺騙人﹑偷東西等，直指其人品好不到哪去。當然這一些爆料只是傳聞而已，是真是假不得而知，但已經引起許多猜測。

目前網上有不少黑材料流出且吳亦凡同都美竹各有各說話，真實性實在難分真假，而雙方都已報警作處理，案件已經進入司法程序，到底真相是如何唯有等待警方的調查結果。

都美竹被爆曾在烏蘭浩特從事援交。（都美竹微博圖片）