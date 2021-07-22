「小林心如」扮紫薇怕被告侵權　改回私服直播人氣暴跌委屈流淚

內地一名網紅因外貌激似女星林心如，多次在網上出鏡打扮成《還珠格格》中的紫薇而爆紅，更經常與其他直播住連線演戲，吸引不少粉絲觀看兼打賞。然而，有律師提醒她的模仿行為有很大的起訴風險，因此她無法再以紫薇的扮相出鏡賺錢，要改用正常的日常裝扮直播，卻無法再吸引網民收看。



「小林心如」（右）外貌激似女星林心如，多次在網上出鏡打扮成《還珠格格》中的紫薇而爆紅。（劇照﹑影片截圖）

這名網紅原本取名為「小林心如」，平時打扮成紫薇古裝的模樣，再配搭清純無辜的妝容，演繹劇中一段失明的情節，演着演着更即場流淚，獲不少觀眾打賞爆紅。然而，她爆紅後卻有律師出面警告，表示她模仿他人獲利的行為可能獨犯法例侵害了林心如的肖像權。假如林心如認為模仿者的模仿令自己的形象受扭曲、侵犯，或是因此有經濟上的損失，可以告「小林心如」侵權，並要求對方賠償。

「小林心如」改名成「夏紫微」。（網上圖片）

「小林心如」之後改名成「夏紫微」，而且近期直播亦不再模仿紫薇，改穿日常服裝與網民談天。然而，失去gimmick之後難以再吸引觀眾收看直播，她改名後首次直播觀看人數跌穿一萬，就連以前一起合作的直播主亦拒絕與她連線直播，「夏紫微」在直播中難過地流淚，無奈表示透過今次事件終看清事實。

「夏紫微」近期直播亦不再模仿紫薇，改穿日常服裝與網民談天。（網上圖片）

她改名後首次直播觀看人數跌穿一萬，就連以前一起合作的直播主亦拒絕與她連線直播，「夏紫微」在直播中難過地流淚，無奈表示透過今次事件終看清事實。（網上圖片）