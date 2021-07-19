吳亦凡三年前否認夜店攬女　涉事影片再瘋傳網民大呼冇得抵賴

現年30歲的內地男星吳亦凡（Kris）近日被女網紅都美竹以長文爆料，指他以選角及簽新人為由「酒局選妃」騙多名未成年少女出席酒局兼灌飲酒，更指控他令多名受害女生患上抑鬱症、自殘、堕胎及感染性病等佢，令吳亦凡的形象瞬間插水，甚至隨即被多個代言品牌及官媒割席。一段兩年前曾瘋傳的疑似吳亦凡夜店接吻影片又因此再度被網民翻出，然而當時卻由另一名男網紅邵軒澄清主角是他本人而非吳亦凡，如今醜聞爆出後，不少網民都表示這擺明就是吳亦凡，質疑邵軒當時只是為了對方頂包。



吳亦凡近日被指「酒局選妃」，騙多名未成年少女出席酒局兼灌飲酒。（微博圖片）

據瘋傳的影片所見，夜店中有多名打扮性感的女生跟住音樂搖動身體，而梳化上更有一名酷似吳亦凡的男子，被幾名女子俯身壓制身體又抱又攬，情到濃時更熱吻一番。當時夜店的工作人員向內地媒體爆料指，吳亦凡確實都有到場玩，更指出他平時都在包廂裏玩，但當時吳亦凡透過工作室發聲明否認，更揚言這件事已嚴重侵害了吳亦凡的名譽，絕不姑息散佈者，更強硬要他們承擔法律責任。

影片中疑似是吳亦凡的男子和女生在夜店表現親密。（網上圖片）

點擊觀看該段瘋傳影片：

+ 6

吳亦凡當年發聲明後，隨即有一名男網紅邵軒跳出來承認影片中的男子是自己，當時他表示「本來我不想站出來的，可是我挺喜歡吳亦凡的，造謠者有點過分了， 你們要黑就黑我吧，不要黑我吳亦凡了。當天具體原因解釋的都累了， 表姐生日出了點誤會而已，圖片是當天我和我表姐去酒吧前拍的視頻，都可以證明視頻中是我本人和我表姐，她爬過來跟我說話而已，與凡哥無關 。」

吳亦凡當年發聲明後，隨即有一名男網紅邵軒跳出來承認影片中的男子是自己。（網上圖片）

「酒局選妃」醜聞被接連爆出後，吳亦凡被多個代言品牌及官媒割席，不少網民都認定這等同間接承認他確實曾經做過上述事情，如今再翻看他當年連番否認的影片，更有不一樣的感受：「這就是他啊」、「不瞎都能看起來這就是吳亦凡」、「當時好像是被一個人頂了?」、「說不定又是慣用手法被威脅了，給錢補償，然後反告敲詐！」

吳亦凡遭都美竹爆性事兼指控誘姦未成年 回應：若有自己進監獄

+ 34

吳亦凡被前女團成員張丹三爆料 事主爆曾被男方在飯局中摸胸

+ 29