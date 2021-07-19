吳亦凡品牌代言照被換成章子怡　OK手勢被質疑有嘲弄性器官小意味

現年30歲的內地男星吳亦凡（Kris）近日被女網紅都美竹以長文爆料指，以選角及簽新人為由「酒局選妃」騙多名未成年少女出席酒局兼灌她們飲酒，甚至做出迷姦行為。事件如今一發不可收拾，愈來愈多受害女生發聲指控吳亦凡，雖然他今早立重誓表示如有做就自己去坐監，但卻依然無法搏取他人信任，至今已有至少九個代言品牌與他割席，賠償金將達2.7億人民幣（約3億2千萬港元）以上。
吳亦凡代言的洗衣產品品牌立白，於今早8時在微博宣布終止與吳亦凡的品牌合作關係，兼將吳亦凡的照片刪除，其後更將微博版面換上章子怡的代言照片。然而，章子怡在照片的「OK」手勢卻引起網民注意，皆因這個手勢又有暗示男性性器官小的意思，令網民不禁聯想都美竹叫吳亦凡「吳籤」的稱號，質疑該品牌是否有諷刺對方的意味。
然而，網民翻查該品牌過去的代言照片，發現就連吳亦凡都是用該手勢影相，因此才知道這是代表「搞定」的意思，如今再套用於只是吳亦凡桃色事件上，只能說實在太過巧合。
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吳亦凡被前女團成員張丹三爆料 事主爆曾被男方在飯局中摸胸吳亦凡三年前否認夜店攬女 涉事影片再瘋傳網民大呼冇得抵賴吳亦凡與都美竹情慾語音對話曝光成熱搜：你可以來一趟陪陪我?吳亦凡遭都美竹爆性事兼指控誘姦未成年 回應：若有自己進監獄都美竹曬吳亦凡轉賬20萬記錄 團隊談判滿足三條件即賠償200萬都美竹爆吳亦凡扮暖男實際「𡁻完鬆」 或以詐騙誘姦起訴？