吳亦凡品牌代言照被換成章子怡　OK手勢被質疑有嘲弄性器官小意味

現年30歲的內地男星吳亦凡（Kris）近日被女網紅都美竹以長文爆料指，以選角及簽新人為由「酒局選妃」騙多名未成年少女出席酒局兼灌她們飲酒，甚至做出迷姦行為。事件如今一發不可收拾，愈來愈多受害女生發聲指控吳亦凡，雖然他今早立重誓表示如有做就自己去坐監，但卻依然無法搏取他人信任，至今已有至少九個代言品牌與他割席，賠償金將達2.7億人民幣（約3億2千萬港元）以上。



吳亦凡形象盡毀。（微博圖片）

都美竹早前在微博發2000字長文續數臭吳亦凡，更大爆對方性事。（微博圖片）

吳亦凡代言的洗衣產品品牌立白，於今早8時在微博宣布終止與吳亦凡的品牌合作關係，兼將吳亦凡的照片刪除，其後更將微博版面換上章子怡的代言照片。然而，章子怡在照片的「OK」手勢卻引起網民注意，皆因這個手勢又有暗示男性性器官小的意思，令網民不禁聯想都美竹叫吳亦凡「吳籤」的稱號，質疑該品牌是否有諷刺對方的意味。

立白將微博版面換上章子怡的代言照片，但照片的「OK」手勢卻令網民不禁聯想都美竹叫吳亦凡「吳籤」的稱號，質疑該品牌是否有諷刺對方的意味。（微博：@立白）

然而，網民翻查該品牌過去的代言照片，發現就連吳亦凡都是用該手勢影相，因此才知道這是代表「搞定」的意思，如今再套用於只是吳亦凡桃色事件上，只能說實在太過巧合。

吳亦凡之前都是用該手勢影相。（微博：@立白）

有網民整理出吳亦凡因今次醜聞而被割席的代言品牌。（微博圖片）

騰訊視頻亦於今日下午宣布與吳亦凡中斷合作。（微博圖片）

吳亦凡遭都美竹爆性事兼指控誘姦未成年 回應：若有自己進監獄

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