中韓衝突升溫？　王嘉爾宋雨琦舊影片被翻出惹抨擊：回自己國家去

現時韓國K-POP界中,有不少男女團成員都來自五湖四海,以成為精通多國語言的國際偶像為目標進發而毅然離開自己國土來到韓國出道圓夢。然而,近年因為愈來愈多中國籍偶像爆紅後「食兩家茶禮」,離開韓國回內地發展而引起不少韓國網民不滿,而早前NCT子團Way V(威神V)在韓國音樂節目上唱中文歌更飽受韓國民眾批評引起軒然大波,繼而引發兩國網民衝突,男團GOT7香港籍成員Jackson(王嘉爾)以及女團(G)I-DLE中國籍成員雨琦的舊影片更再度被翻出,兩人過去的言論備受韓國網民抨擊。



NCT子團Way V(威神V)早前在韓國音樂節目上唱中文歌,飽受韓國民眾批評引起軒然大波。(網上圖片)

現時主要在內地發展的Jackson,於兩年前在歐洲出席品牌活動時,有名粉絲用韓文「안녕하세요」(你好)向他打招呼,然而Jackson卻未有用韓文回應對方,反而用英文表示:「I am Chinese. OK?(我是中國人,好嗎?)」,當時引起大眾嘩然,認為在韓國出道的他回答得太無禮。如今片段再度被翻出後,惹來不少韓國網民反感:「那你就不要在韓國活動!」、「真要那樣也要用中文說啊,為什麼講英文啊」、「明明是靠K-POP提升知名度和賺錢的」、「 真希望這些人都能回自己國家去,一邊在韓國當偶像賺錢,一邊又要稱讚祖國」。

Jackson兩年前在歐洲出席品牌活動時,有名粉絲用韓文「안녕하세요」(你好)向他打招呼,然而Jackson卻未有用韓文回應對方,反而用英文表示:「I am Chinese. OK?(我是中國人,好嗎?)」。(網上圖片)

自從數年前女團TWICE的台灣籍成員子瑜,因在韓國節目上舉青天白日紅旗而引起內地網民極度不滿,最後被迫道歉兼承認「我是中國人」,所屬公司JYP娛樂的處理手法更引起外界猛烈批評,因此台灣籍韓團偶像的言行亦變得更小心翼翼,以免令團體受到影響。女團(G)I-DLE中國籍成員雨琦和台灣籍成員舒華的舊片段亦被翻出,兩人在影片中用英文玩情景劇,當時雨琦用英文問舒華:「Hey girl!Where are you from?(嘿女孩!你來自哪個國家?)」舒華卻巧妙地避開對方的問題,僅回答:「Nice to meet you.(很高興認識你)」。

舒華(右)未有回答中國籍成員雨琦的國籍問題,獲韓國網民大讚有智慧。(The Qoo)

雖然拍攝影片當時未有引起太大關注,但片段被再次翻出後,舒華獲不少韓國網民大讚轉數夠快:「舒華的臨場反應很棒」、「只是說出自己的國籍而已就有可能會出事」、「想到子瑜被欺負的事就覺得好可怕,舒華應對得不錯」、「如果舒華沒想太多就回答出我是台灣人,她的下場就會像子瑜一樣」、「如果舒華回答錯了,在中國就會變成千古罪人」。亦有韓國網民認為雨琦的言論太不為隊友著想:「我覺得雨琦不是故意要弄舒華的,就只是講話不經大腦而已」、 「以雨琦的角度來說,的確有可能只是隨口問問,但對舒華來說卻是個很危險的問題」、「雨琦不會懂那種感覺吧」。

