羅志祥為河南祈福遭內地粉絲質問「不捐錢嗎」一招逆轉負評秒洗白

河南省鄭州市遭遇史上最大暴雨，「千年一遇」等級的降雨造成嚴重災情，全城陷入水中，大量民眾急需救援，演藝圈明星紛紛拋磚引玉，楊丞琳、趙又廷、吳奇隆、五月天等台灣藝人也出面捐款賑災，其中因感情生活陷入低潮的羅志祥也現身響應，引起大批網友熱議。
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羅志祥工作室在22日晚間於微博發文，寫下「團結一心，共度難關，河南加油」，並用hashtag標註「河南一定行」的口號，貼文中還附上了一張捐款截圖，早在前一天就已經捐出50萬人民幣善款到鄭州市紅十字會給河南災民。
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而羅志祥捐款善舉曝光後，也吸引許多網友討論，紛紛讚賞他「就知道你一直都在」、「人家祥祥早就捐款了」、「團結一心，大家都要保護自己」，輿論一天之內反轉，留言底下也一面倒湧入支持，風向由黑轉白，但也有部分民眾認為「就事論事，一碼歸一碼」，認為私生活和做慈善不衝突，仍對他抱持保留態度，引起熱議。
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