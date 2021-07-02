時間旅行者稱人類6年內滅絕　羅志祥私訊竟獲回覆　對話截圖曝光

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-02 11:35

前段時間一名西班牙網友自稱是「時間旅行者」，透過時空旅行穿越到2027年，他拍下空蕩蕩的街道，並稱人類會在6年內滅絕，而他自己是唯一的倖存者。台灣藝人羅志祥也關注到此事，他在IG限時動態表示只要對方開直播，自己就會相信，於是他親自私訊對方，沒想到真的得到了回覆。

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羅志祥透過IG私訊該名西班牙網友，一開始用中文，後來想到對方或許不懂，因此改用西班牙文詢問：「你可以開直播嗎？」他從深夜將近11點等到凌晨3點多，終於收到對方回應。

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羅志祥又驚又喜，進一步請朋友用英文關心對方會不會很想念家人朋友、現在是否還在2027年、有沒有想過如何回到2021年，不過對方目前還沒回覆，一旦回應或許又會掀起一波討論。

這名自稱是唯一倖存者的網友，從2月開始在網路平台上傳第一條影片，稱自己一覺醒來發現置身在2027年的醫院裡，整座城市空蕩蕩，不管是接到、商場或是地鐵站等處都空無一人，當時他表示自己還被困在2027年無法回來，不知道還能堅持多久，影片一公開立刻引起廣泛討論。

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