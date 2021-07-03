西班牙「時間旅行者」真實身份曝光？電視台做實驗　驚見一團黑影

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-03 13:30

台灣藝人羅志祥在Instagram表示，近來聽聞有人自稱穿越時空到2027年，在好奇心促使之下，他親自私訊對方詢問是否能開直播，沒想到真的收到回覆。這位「最後的倖存者」其實早已在歐美引起話題，西班牙電視台還向他發出挑戰，沒想到真的拍到「一抹黑影」。

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西班牙網友「最後的倖存者」在Tiktok（抖音）貼出影片，稱自己一覺醒來發現自己躺在醫院，並且時間是2027年，且在他身處的世界空無一人，街上、球場、餐廳、觀光景點全是空蕩蕩。「最後的倖存者」住在西班牙瓦倫西亞，自稱名叫哈維耶（Javier），至今仍透過Tiktok不斷上傳影片。

（编按：他的TikTok账號名為unicosobreviviente，意即「最後的倖存者」。）

哈維耶的影片中總是空無一人，他認為這就是「世界末日」的場景，因此稱自己是「最後的倖存者」。他甚至可以自由穿梭在球場的休息室、動物園甚至是警察局，因為到處都是空蕩蕩，即使拿起鑰匙開走警車，都沒有「人」出現攔下他。

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+ 2 + 2 + 2

哈維耶認為，他本來生活在2021年，突然之間就到了2027年，「這其中一定有某種特殊的關係」。他到了瓦倫西亞大學想一探究竟，發現自己參與了一項計划，並且還有編號－JESP8827號實驗人員。他認為，或是因為這項計划，自己到了一個平行時空。

為了確認是否和2021年有關聯，哈維耶在瓦倫西亞一些地方放了鑰匙圈，並且在抖音公布其位置。而這些鑰匙圈通通都被在2021年的網友找到。因此西班牙電視台也向他發出挑戰，主持人達米安（Damián Mollá）將自己的新書放在攝影棚中，放話要哈維耶到位於馬德里的電視台「來拿」。

哈維耶接受了挑戰，他也拍下影片，記錄自己進入到空無一人的攝影棚中，並且找到主持人放下的書。這讓達米安非常震驚，他們因此檢查了攝影棚的監視器，但畫面中沒有拍到哈維耶的身影，卻反而拍到了個一閃而逝的黑影。達米安認為，這就是「最後的倖存者」的身影。

真係穿越時空？定係夾埋電視台造假？點圖放大看「最後的倖存者」哈維耶最新影片截圖👇👇👇

這更加讓部分網友確信，哈維耶目前身處和我們重疊，但可能是平行或是維度不同的宇宙。但也有人認為，連電視台都參與其中了，整件事可能就只是造假和炒作。無論如何，「最後的倖存者」真實的身份至今仍未曝光，也可能永遠是個謎。

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