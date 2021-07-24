乃木坂46齋藤千春確診新冠肺炎　行蹤意外揭露曾與荒淫男主播過夜

24歲的日本女主播齋藤千春，過去曾是女團乃木坂46的成員，退團後改當起女主播，21日晨間透露新聞節目宣告確診，不過她之前曾被拍到與男主播小林廣輝過夜，而小林廣輝隨後又被爆出劈腿6女，因此她的確診行蹤，格外引發外界關注。
齋藤千春是朝日電視台晨間新聞節目主播，21日她未現身節目，搭檔男主播羽鳥慎一表示，齋藤千春20日出現發高燒症狀，之後去做PCR檢測，結果為陽性確診，因此她將缺席節目一段時間。
👇👇👇點圖放大看更多乃木坂46齋藤千春IG美照👇👇👇
+12
不過齋藤千春3月時就曾被拍到和帥哥吃燒肉，6月時再被拍到與TBS主播小林廣輝過夜，不料男方隔天又帶了一位任職於航空公司的女性回家，被爆出花心劈腿，對象從OL到模特兒有6女之多。因此齋藤千春確診消息公開後，外界對於她的行蹤、密切接觸者都相當關注。
同場加映：乃木坂46、櫻坂46、日向坂46民調大公開！一人超受歡迎票數佔近半（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+25
乃木坂46｜松村沙友理畢業演唱會香港人都睇得到！周三作海外直播【乃木坂46】松村沙友理畢業寫真集泳衣照解禁 男友視角充滿幻想日向坂46票選「無可匹敵最強女偶像」TOP10 AKB上榜、冠軍僅19歲聲樂家票選「日本最強現役歌手」 LiSA不入10強、X JAPAN輸給新人日票選「最想擁有女星臉孔」TOP20 石原里美第6、誰是整容範本？前田敦子因老公沉迷打機離婚 鄭伊健吳若希5位藝人都曾因打機出事
延伸閱讀：
57歲劉青雲突「老如70歲」網友偶遇認不出！鬍子花白滿臉皺紋
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】