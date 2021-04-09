撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-09 16:00

日本樂壇的實力歌手人才輩出，流行樂、演歌、搖滾等不同類別都有神級歌手，真的數大半天也數不完。最近有日本節目邀請了190位專業聲樂家投選出「唱歌最好聽的超強現役日本歌手」，以聲樂知識和技巧分析評選，最後排名50位公認最有實力的歌手，不分年齡、音樂領域和性別，結果令人心服口服！榜上出現多張熟悉的臉孔，由歌神玉置浩二、德永英明、X JAPAN的Toshi，至最近很紅的YOASOBI ikura、LiSA等人都有上榜，你最愛的日本歌手在排名內嗎？

日本節目《本当のとこ教えてランキング》最近邀請了190位專業聲樂家參與票選，選出50位「日本實力最強的現役歌手」，撇除主觀感想，不分性別、年齡和音樂範疇，單純以專業的角度分析唱功。大家熟悉的歌神都有上榜，其中X JAPAN的Toshi只排31位，LiSA更是十甲不入！到底誰是「日本第一歌手」？

因為《鬼魅之刃》主題曲而爆紅的LiSA排第幾位？

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日本流行音樂（J－POP）陪伴著不少港人成長，雖然各位未必是J－POP的粉絲，但總會有幾首深深印進腦海裡的日文歌。最近有音樂節目訪問了48位來自日本流行音樂業界不同領域的專家，票選出2000年至2020年推出，並「最想在歷史留下」的最強J－POP歌，最後選出30首神曲！其中天團「SMAP」有兩首歌上榜、米津玄師的《Lemon》只排第17位、LiSA《紅蓮華》30甲不入，被封最強神曲的冠軍歌到底是哪一首？

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同場加映：日丈夫讓妻約炮50男拍無碼淫片賺錢被捕 供詞嚇傻網民：道德淪喪

根據日本刑法典第175條，凡於網絡上發布或售賣色情淫褻的無碼成人影片均屬違法。最近，日本有一對夫婦因涉嫌在成人影片網站「FC2」販賣無碼色情片而被警方拘捕，26部違禁影片中的主角居然是39歲的妻子！日媒報道指，被捕女子在Twitter招募陌生男性「約炮」，丈夫則負責在一旁拍攝和後製影片，兩人至今一共賺到超過1900萬日圓（約港幣135萬），案件喪心病狂的程度令人嘩然。

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