撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-26 16:11

日本每年都會有「女性偶像總選舉」，讓一眾粉絲選出心目中最愛的idol，而AKB48和坂道系列等女團成員則長期佔據榜單。不過，如果由現役偶像選出來結果又會如何？最近有日本音樂節目請到日向坂46現役22位成員，投票選出10位「這輩子也絕對無法匹敵的最強女偶像」，榜上出現AKB48前神七成員、甚至80年代的「國民偶像」，到底少女偶像眼中最憧憬的超級idol是誰呢？

最近日本女子偶像團體「日向坂46」亮相由田中圭以及千葉雄大主持的音樂節目《MUSICBLOOD》，節目首次破天荒舉辦了「BLOOD偶像總選舉」，讓22位成員選出她們心目中「這輩子也絕對無法匹敵的最強女偶像」，大家的青春「AKB48」神七、80年代紅遍亞洲的女神都有上榜，冠軍更被形容為超越次元與偶像境界的人！

總共有9位成員投票選出冠軍，大家猜到是誰嗎？

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最近越來越多中國內地電視劇在日本播映，包括大熱的《如懿傳》、《延禧宮略》等宮廷劇系列特別受歡迎，較著名的內地女演員開始廣受日本人認識，這一股熱潮被稱為「華流」，不少日本女生更開始畫起濃顏紅唇的「中國風妝容」，爭相模仿這些女星！近日就有日本網站發起最美中國女星排名，大家猜猜誰是日本人心目中的大美人？

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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