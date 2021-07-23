都美竹被抹黑做援交妹　內蒙古警方抓到兇手還清白

內地男星吳亦凡被網紅都美竹連環踢爆私生活混亂，事件鬧得沸沸揚揚。近日還有另一批聲音直批都美竹說謊成性，踢爆她根本不是北京人更不是富二代，還爆指她曾在家鄉內蒙古烏蘭浩特市進行性交易工作，再次引起大家許多猜測。當大家討論之時，原來烏蘭浩特市的警方針對網上的傳聞已進行了調查，證實是有網友為博關注而捏造謠言，還都美竹一個清白。

吳亦凡﹑都美竹事件連日來受到許多關注。（視覺中國﹑都美竹微博圖片）

根據內蒙古烏蘭浩特市公安局在微博發布的貼文可知，原來是有一位網友叫「烏市楊昊」的博主，為了得到更多關注而在網上製造謠言，目前他已被當地的警方依法相查處。

而翻看「烏市楊昊」的貼文，他曾言之鑿鑿地貼圗表明都美竹是出生﹑長大於蘭浩特市，並不是北京。還揚言都美竹已早早失身，更不可能是出生於有錢人家家庭。正因為如此引起網上跟着節奏有更多爆料，甚至講明她從事一次性交易就有1500人民幣，當地人全都知道等。

烏蘭浩特市公安局已抓到散播謠言的網友。（微博截圖）

如今烏蘭浩特市警方已抓到散播謠言的網友，對此都美竹亦立即在微博轉發警方的貼文，還上貼雙手合十的圖案以示謝意。

都美竹雙手合十向警方以示謝意。（微博圖片）