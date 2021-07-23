呂爵安Edan《小諧星》延續錯戀　3大證據力證MV女主角係周秀娜？

本地男團MIRROR於7、8月暑假檔將每星期推出一首全新單曲，繼日前推出Anson Lo（盧瀚霆）的《不可愛教主》及Jer（柳應廷）的《砂之器》，今日（23/7）便輪到Edan（呂爵安）推出《小諧星》。

《小諧星》與Edan年初推出的五台冠軍歌《E先生連環不幸事件》的製作班底幾乎相同，由Edward Chan、吳林峰及黃兆銘監製、吳林峰作曲、黃偉文填詞，Edan亦繼續拿出鋼琴這門看家本領，由於製作時間緊迫，DJ在今早首播時直指早一個小時才新鮮滾熱辣收到歌曲；日前MV導演Sheng及Maggie分享了通宵拍攝的照片，引發爵屎期待。



Edan的第二首單曲《小諧星》繼續拿出鋼琴這門看家本領。

年初大眾津津樂道解剖《E先生連環不幸事件》的三角戀，《小諧星》亦延續這份錯戀，不過似乎就變成了單戀情歌，副歌歌詞談及「早知不可獲勝 擠出喜感做諧星」、「跟他怎可能 只好專心做諧星 將單戀劇情 改寫作喜劇場景」等，大談苦戀心情。



有爵屎就化身偵探，猜測本次E先生的單戀對象、即MV女主角將會是公認的女神周秀娜（Chrissie），線索有三，其一是通宵拍攝MV同日Chrissie上載了一張自拍並寫道：「昨天下午至今早，好久沒有通宵拍攝，熬夜真不行，收工一秒入睡！」線索二，該則帖文同時獲Edan、Sheng及Maggie讚好，線索三，Sheng更特意留言「感謝」，令粉絲不禁聯想周秀娜為《小諧星》的MV女主角，而正答將於今晚9時MV發布之時解開。

點擊圖輯率先睇《小諧星》+周秀娜為MV女主角證據：

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重溫住《E先生連環不幸事件》呢份三角錯戀先！